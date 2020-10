Hikvision uvádí kamery ColorVu 2.0, nyní s 4K a varifokálními možnostmi

CHANG-ČOU, Čína, 17. října 2020 /PRNewswire/ -- Poskytovatel IoT řešení s primárním zaměřením na video Hikvision ohlásil novou generaci kamer ColorVu pro ještě živější 24/7 barevný monitoring. Je to vůbec poprvé, co tato společnost zahrnula modely s 4K rozlišením a s varifokálními objektivy do své nabídky barevných kamer.