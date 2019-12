Hikvision zapewnia wysokiej rozdzielczości kamery na potrzeby obserwacji pand w moskiewskim zoo

Sześć miesięcy temu Dingding i Ruyi przybyły do moskiewskiego zoo z Chin. Obecnie zwierzęta bardzo dobrze się rozwijają i w pełni przystosowały się do życia w nowym domu. Zwierzęta nie tylko otrzymały opiekę hodowców, ale także podbiły serca tysięcy Rosjan. Duża liczba gości odwiedza pandy każdego dnia. W celu zapewnienia wygody miłośnikom pand moskiewskie zoo uruchomiło także transmisję z ich pawilonu w internecie.

– Publiczność oglądająca transmisję w internecie od jej uruchomienia w lipcu liczy niemal milion osób, a każdego dnia liczba ta rośnie. Jednak zainstalowane w pawilonie wcześniej kamery nie zapewniały wysokiej rozdzielczości obrazu i koloru po zmroku. Dziś dzięki wsparciu Hikvision ulegnie to zmianie. Już wymieniliśmy część starych kamer na nowoczesne. Teraz nie tylko goście odwiedzający zoo, ale także publiczność internetowa z całego świata może podziwiać nasze urocze zwierzaki Ruyi i Dingding nawet w nocy. Dziękujemy naszym chińskim partnerom za tę możliwość – skomentowała Svetlana Akulova.

Według dyrektor nowe kamery pozwolą także zoologom na obserwowanie nocnego życia pand i rejestrowanie możliwych zmian w ich zachowaniu, co ma duże znaczenie w badaniach, konserwacji i reprodukcji tego wyjątkowego gatunku.

W ramach uroczystego przekazania kamer zarejestrowano badanie pand przez hodowcę, które przetransmitowano na żywo. Publiczność z całego świata mogła podziwiać, jak Ruyi w zabawny sposób wspina się na wagę, szczerzy zęby w trakcie badania i wyciąga stopę bez niepokoju w przygotowaniu na pobranie próbki krwi. Ujęcia dostępne są w internecie.

– Pandy to bardzo przyjazne i pokojowo nastawione zwierzęta i są jednym z głównych symboli Chin, często kojarzonym z zaufaniem, łagodnością i harmonią. Hikvision z oddaniem krzewi te wartości w naszej działalności. Wraz z dostawcą usług w chmurze Trassir, który odpowiedzialny jest za transmisję, bardzo cieszymy się z tego, że tak duże grono osób ma możliwość zapoznania się z pandami Ruyi i Dingding i że możemy zapewnić ich ochronę przez nasze wiodące w branży technologie – skomentował Libbo Feng.

Warto wspomnieć, że zainstalowane kamery obejmują przełomowe modele ColorVu. Dzięki tej innowacyjnej technologii miłośnicy pand z całego świata będą mogli podziwiać zwierzęta w sieci w wysokiej rozdzielczości i kolorze przez 24 godziny na dobę. Od teraz zainteresowani mogą dowiedzieć się jeszcze więcej na temat życia nocnego pand.

Firma Hikvision jest zaangażowana w ochronę środowiska i aktywnie wspiera międzynarodowe projekty i inicjatywy w zakresie ochrony rzadkich gatunków. Firma Hikvision wykorzystuje innowacyjne produkty i rozwiązania do wspierania badań i inicjatyw środowiskowych oraz wzbogacania bioróżnorodności. W tym roku w regionie Amur kamery marki Hikvision zostały zainstalowane w gniazdach bocianów czarnodziobych, jednych z najrzadszych ptaków na dalekim wschodzie Rosji. Dzięki pomocy kamer ornitolodzy i publiczność w internecie zaobserwowali narodziny 14 bocianów i ich pierwszy lot.

Firma Hikvision jest wiodącym na świecie dostawcą produktów i rozwiązań bezpieczeństwa.

