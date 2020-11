Hilco Global continúa apoyando a All Stars Project en Chicago con una donación adicional de $50,000 en 2020

La donación de Hilco Global representa el compromiso continuo de la compañía de brindar apoyo a los jóvenes en riesgo y marginados en Chicago. Hilco Global ha sido patrocinador de All Stars Project en el país y específicamente en Chicago durante más de cinco años, apoyando a la organización a través de donaciones financieras, programas de pasantías de verano y con la participación de los empleados en talleres y programas de desarrollo. All Stars Project ofrece importantes programas de desarrollo extracurricular para los jóvenes de los lados sur y oeste de Chicago que han sido los más afectados por la violencia. Durante estos momentos sin precedentes de distanciamiento social y aprendizaje virtual, All Stars Project ha tenido que cambiar y desarrollar formas nuevas para llegar de forma remota a los jóvenes de Chicago a fin de mantener a los jóvenes comprometidos y en el camino para mejorar su futuro.

"Hilco Global ha sido y sigue siendo un socio increíble para los All Stars, y estamos muy agradecidos por las muchas formas en que apoyan a los jóvenes necesitados en nuestra ciudad y región", explicó David Cherry, responsable en la ciudad de All Stars Project of Chicago. "La donación de Hilco Global para apoyar nuestra creciente programación virtual nos está ayudando a satisfacer una necesidad vital durante esta época sin precedentes. Su compromiso con los All Stars es profundo y apasionado. Podemos apreciarlo de primera mano cada vez que Jeff Hecktman y su equipo se reúnen y trabajan con los jóvenes de nuestros programas. Hilco realmente nos está ayudando en nuestro trabajo para hacer frente a la pobreza y crear nuevas experiencias y oportunidades para todos aquellos a los que servimos".

Jeffrey B. Hecktman, CEO y fundador de Hilco Global manifestó: "El trabajo que realiza All Stars Project por la juventud de Chicago es muy importante y se alinea con nuestra misión filantrópica institucional de brindar oportunidades a los estudiantes en riesgo y proveerles las herramientas necesarias para tener éxito". El Sr. Hecktman agregó: "All Stars Project necesita nuestra ayuda ahora más que nunca. Sentimos que es imperativo que sigamos enfocándonos en retribuir y apoyar el trabajo fenomenal que All Stars Project está haciendo para encontrar nuevas formas de abordar la pobreza, la desigualdad y la justicia social a través de sus programas de desarrollo extracurricular y unir a diversos estadounidenses para ayudar a nuestro país a crecer".

La donación de Hilco Global llega en un momento crítico. Cuando llegó la pandemia, All Stars Project debió planificar de nuevo su programación para el 2020, lo que incluyó la adquisición de nuevas herramientas digitales para que pudiera continuar con su importante misión de llegar a los jóvenes que atiende. Los fondos ayudaron a lanzar un nuevo programa virtual de cuatro semanas durante el verano para 155 graduados de la Escuela de Desarrollo para Jóvenes que incluyó talleres nacionales, conversaciones informales, entrenamiento para el desarrollo individual y estipendios de $440 para los estudiantes que participaron en el programa. Debido a que el programa de verano fue todo un éxito, este otoño el programa se amplió a seis semanas e incluye a más de 250 jóvenes, así como a cientos de exalumnos del All Stars Project, lo que garantiza que la organización continúe con su misión de transformar las vidas de los jóvenes y las comunidades pobres, utilizando el poder del desempeño para el desarrollo con la colaboración de adultos que se preocupan por ellos.

Acerca de Hilco Global: Hilco Global (www.hilcoglobal.com) es una empresa privada de servicios financieros diversificados y la principal autoridad mundial en la maximización del valor de los activos tanto para empresas exitosas como en dificultades. Hilco Global opera como una compañía matriz con más de veinte unidades de negocio especializadas que trabajan para ayudar a las empresas a comprender el valor de sus activos y luego monetizar ese valor. Hilco Global tiene una trayectoria de más de 30 años como asesor, agente, inversionista o aportante principal en cualquier transacción. Hilco Global trabaja para ofrecer el mejor resultado posible alineando los intereses con los clientes y brindándoles información estratégica, asesoramiento y, en muchos casos, el capital necesario para completar la transacción. Hilco Global tiene su sede en Northbrook, Illinois, y cuenta con 625 profesionales que operan en los cinco continentes.

Acerca de All Stars Project:

All Stars Project es una organización nacional sin fines de lucro fundada en 1981 que patrocina programas de desarrollo extracurriculares para ayudar a miles de jóvenes de los barrios pobres y sus familias cada año. Su misión es transformar la vida de los jóvenes y las comunidades pobres utilizando el poder del desempeño para el desarrollo con la colaboración de adultos solidarios. Con sede en la ciudad de Nueva York, All Stars Project o ASP opera en seis ciudades: la ciudad de Nueva York; Newark y Jersey City, Nueva Jersey; Chicago, IL; Dallas, TX; y San Francisco, CA.

ASP es financiado de forma privada por miles de personas, fundaciones y corporaciones, entre ellas Equity Residential, EY, Hartz Mountain, Hilco Global, Hunt Consolidated, Investors Bank, MetLife, Onyx Equities, PSEG, PwC y RBC Capital Markets, las cuales brindan apoyo técnico para ampliar el alcance y el impacto de los programas de desarrollo extracurricular de All Stars. ASP es un líder de acción y pensamiento en el campo del desarrollo extracurricular (prácticas comprobadas y evidencia enfocada en las actividades extracurriculares como una nueva estrategia para combatir a la pobreza) y se conecta con pensadores, investigadores e instituciones de vanguardia en los campos del desarrollo juvenil y comunitario e influye en ellos.

A partir de marzo de 2020, All Stars ha convertido la programación a plataformas digitales y está interactuando con miles de jóvenes y adultos solidarios a través de plataformas de voluntariado y experiencia en línea.

Contacto con los medios:

Gary C. Epstein

vicepresidente ejecutivo – CMO

Hilco Global

[email protected]

847 418 2712

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1327110/Hilco_ASP_Jeff_with_ASP_Chicago_s_Julie_Lenner_and_DSY_Alum_Morghan_Radcliffe.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1327111/Hilco_ASP_Night_of_Shining_Stars__Gary_and_performers_having_fun.jpg

FUENTE Hilco Global

Related Links

www.hilcoglobal.com



SOURCE Hilco Global