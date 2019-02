Hilco Global establece programa de becas universitarias para estudiantes que viven en la comunidad de Little Village de Chicago

CHICAGO, 22 de febrero de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hilco Global hoy anunció el lanzamiento del Hilco Global Scholarship Fund (Fondo de becas de Hilco Global) llamado "Hilco Scholars", que se otorgarán a candidatos cualificados que viven en el vecindario de Little Village de Chicago. La meta del nuevo programa de becas es ayudar a preparar a estudiantes en la comunidad de Little Village para una carrera profesional en oficios calificados (skilled trades) incluyendo manufactura e ingeniería; gerencia de construcción; transporte, distribución y logística, y tecnología de la información.

El programa de becas otorgará una beca completa por un periodo de dos años a dos estudiantes que cursan carreras en un programa de oficios calificados en uno de los siete City Colleges of Chicago. La beca se puede usar para gastos educativos incluyendo matrícula, cargos, libros y equipos.

A principios de 2018, el grupo de redesarrollo de bienes raíces de Hilco, Hilco Redevelopment Partners, compró la ubicación de Crawford Power Generation que había cerrado en el vecindario de Little Village de Chicago y comenzó a trabajar en planes para redesarrollar la propiedad y convertirla en una instalación de vanguardia para la logística 'última milla' y el almacenaje minorista. Se espera que el nuevo complejo, ahora llamado Exchange 55, impulse a la economía local y traiga nuevos empleos cualificados al vecindario.

Jeffrey Hecktman, CEO y presidente de la junta directiva de Hilco Global, explicó, "Como una compañía que iniciaba un proyecto sustancial de bienes raíces dentro de la comunidad de Little Village, queríamos ir más allá de una inversión en la limpieza y el redesarrollo de este lugar industrial haciendo una inversión en el activo más importante de todos – los residentes jóvenes en el vecindario de Little Village".

Hecktman continuó, "Por muchos años Hilco Global ha estado apoyando programas que promueven y alientan oportunidades educativas para los jóvenes de Chicago. El verano pasado, en una serie de reuniones comunitarias locales con residentes y líderes en el vecindario, prometimos demostrar nuestro compromiso con convertirnos en un ciudadano corporativo destacado. El nuevo programa Hilco Scholars es solamente una de muchas maneras en que pretendemos devolver algo a nuestros nuevos vecinos".

El nuevo programa Hilco Scholars se está desarrollando desde el otoño del año pasado y ha sido planificado y estructurado en estrecha colaboración con la City Colleges of Chicago Foundation, quienes administrarán el proceso de buscar a candidatos en el vecindario de Little Village. Los líderes de HILCO desempeñaran un papel activo en la selección final de los 2 primeros becarios.

Roberto Perez, CEO de Hilco Redevelopment Partners, dijo, "Nuestro plan es no solo proporcionar una beca completa para dos estudiantes, sino también crear oportunidades para que los estudiantes obtengan experiencia práctica y apliquen lo que aprenden a través de un programa de pasantía remunerada en Hilco, que podría llevar a futuro empleo ". Perez ha sido un defensor vocal de la calidad de la fuerza laboral local en Little Villlage tras identificar el proyecto de redesarrollo hace casi dos años. Perez dijo, "El calibre de la fuerza laboral presente en Little Village es uno de los aspectos más atractivos de este proyecto para potenciales inquilinos. Este proyecto ya ha atraído el interés de las principales compañías que quieren establecerse aquí debido a la fuerza laboral".

"Nuestros estudiantes son verdaderamente inspiradores – cuando se les da la oportunidad, le sacan el máximo provecho", dijo el canciller de City Colleges of Chicago, Juan Salgado. "Esta beca abrirá la puerta para que más estudiantes sigan carreras significativas en áreas profesionales de alta demanda".

Acerca del programa Hilco Scholars: El programa Hilco Scholars estará disponible para estudiantes para el semestre del otoño de 2019.

Los candidatos deben residir en el vecindario Little Village de Chicago (códigos postales 60608 ó 60623)

Los candidatos tienen que ser residentes de la City of Chicago y elegibles para las tarifas de matrícula del distrito.

Los candidatos interesados en cursar un título de asociado en el área de oficios cualificados (s killed trades ) de su elección en cualquier de los siete colleges incluyendo manufactura e ingeniería; gerencia de construcción; transporte, distribución y logística, y tecnología de la información

Los candidatos tienen que haberse graduado de secundaria o tener su GED (diploma de equivalencia).

Las becas serán otorgadas para dos semestres por año académico y se pueden renovar hasta por dos años, siempre que el estudiante siga teniendo un rendimiento académico bueno y reúna los criterios de elegibilidad. Además de ofrecer la beca, Hilco Global también está ofreciendo la oportunidad para que los estudiantes reciban una pasantía con la organización.

Más detalles estarán disponibles esta primavera. Mientras tanto, las personas que tienen preguntas pueden ponerse en contacto con scholarships@ccc.edu.

Acerca de Hilco Global Hilco Global (www.hilcoglobal.com) es una compañía privada de servicios financieros diversificados y la principal autoridad del mundo en lo que respecta aprovechar al máximo el valor de activos para las compañías sanas como las compañías en dificultades. Hilco Global opera como una empresa holding formada por más de veinte unidades empresariales especializadas que trabajan para ayudar a compañías a entender el valor de sus activos y después monetizar ese valor. Hilco Global tiene un historial de 30 años de actuar como consejero, agente, inversionista y/o principal en cualquier operación. Hilco Global trabaja para obtener el mejor resultado posible alineando los intereses con clientes y proporcionando conocimientos, consejos, y, en muchos casos, el capital necesario para completar el negocio. Hilco Global tiene su sede en Northbrook, Illinois, y tiene 600 profesionales que operan en cinco continentes.

