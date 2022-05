HILL'S PET NUTRITION CONCLU L'ACHAT DE L'USINE DE FABRICATION DE NUTRIAMO, CE QUI EN FAIT SA PREMIÈRE USINE DE CONSERVES EN EUROPE

TOPEKA, Kansas, 2 mai 2022 /PRNewswire/ -- Hill's Pet Nutrition , filiale de Colgate-Palmolive, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de l'usine Nutriamo S.r.l., fabricant italien de nourriture en conserve pour animaux de compagnie. L'acquisition de la première usine de conserves de Hill en Europe s'intègre dans les plans de croissance de Hill.

« Cette acquisition représente une étape importante dans notre stratégie de chaîne d'approvisionnement mondiale afin de continuer à répondre à la demande croissante des parents d'animaux de compagnie pour notre nutrition scientifique, a déclaré John Hazlin, président et PDG de Hill Pet Nutrition. Nous prendrons rapidement des mesures pour accroître notre capacité de production de nourriture en conserve, et le volume augmentera au fil du temps, à mesure que nous serons en mesure de fabriquer un plus grand nombre de nos produits dans l'usine. »

À propos de Hill's Pet Nutrition

Fondée il y a plus de 80 ans sur un engagement indéfectible envers la nutrition scientifique des animaux de compagnie, Hill's Pet Nutrition a pour mission d'aider à enrichir et à prolonger les relations spéciales entre les gens et leurs animaux de compagnie. Hill's se positionne en pionnière de la recherche pour chiens et chats, en utilisant une compréhension scientifique de leurs besoins spécifiques. En tant que l'une des principales marques de nourriture pour animaux de compagnie recommandée par les vétérinaires, la connaissance constitue notre premier ingrédient : nous comptons plus de 220 vétérinaires, docteurs en nutrition et scientifiques de l'alimentation qui travaillent à développer des innovations révolutionnaires pour la santé de nos animaux. La nutrition thérapeutique Hill's Prescription Diet et nos aliments quotidiens, Hill's Science Diet, Hill's Healthy Advantage et Hill's Bioactive Recipe, sont vendus dans les cliniques vétérinaires et les détaillants spécialisés pour animaux de compagnie dans le monde entier. Pour en savoir plus sur nos produits et notre philosophie nutritionnelle, visitez HillsPet.com ou HillsVet.com.

