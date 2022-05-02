HILL'S PET NUTRITION КУПИЛА NUTRIAMO - ИХ 1-ю В ЕВРОПЕ ФАБРИКУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОНСЕРВОВ

КОМПАНИЯ HILL'S PET NUTRITION КУПИЛА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ NUTRIAMO – ИХ ПЕРВУЮ В ЕВРОПЕ ФАБРИКУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОНСЕРВОВ

ТОПИКА, Канзас, 2 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Hill's Pet Nutrition, дочерняя компания Colgate-Palmolive, сегодня объявила о завершении приобретения производственного объекта компании Nutriamo S.r.l. — итальянского производителя консервов для домашних животных. Это приобретение является частью планов развития компании Hill's и ее первым в Европе предприятием по производству консервов.

«Это приобретение представляет собой важный шаг в реализации нашей стратегии глобальных цепочек поставок, направленной на удовлетворение растущего спроса со стороны владельцев домашних животных на наши продукты, которые создаются на основе на научных исследований, — заявил президент и генеральный директор компании Hill's Pet Nutrition Джон Хазлин (John Hazlin). — Мы быстро увеличим объем производства консервированных продуктов для животных, и он будет расти с течением времени, когда мы сможем производить больше продукции на этом предприятии».

Информация о компании Hill's Pet Nutrition

Компания основана более 80 лет назад и с тех пор стремится создавать корма для животных, опираясь на научные данные. Компания Hill's Pet Nutrition ставит перед собой задачу помочь выстроить особые отношения между людьми и их питомцами. Hill's специализируется на передовых исследованиях в области кормов для собак и кошек и использует научный подход, чтобы лучше понимать их особые потребности. Мы являемся одним из ведущих производителей продуктов питания для домашних животных, рекомендованных ветеринарами, и считаем, что именно знания являются самым важным ингредиентом. В нашей команде – 220 ветеринаров, экспертов по диетологии и специалистов в области пищевой промышленности, занимающихся разработкой революционных инноваций в области здоровья домашних животных. Рецептурное диетическое питание Hill's Prescription Diet, а также наши повседневные продукты, Hill's Science Diet, Hill's Healthy Advantage и Hill's Bioactive Recipe продаются в ветеринарных клиниках и специализированных розничных магазинах по всему миру. Более подробная информация о нашей продукции и философии питания представлена на сайтах HillsPet.com и hillsvet.com.

Контакты для прессы: Elisabeth Denil (Элизабет Денил), эл. почта: [email protected].

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