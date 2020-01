Hillrom et l'UK Sepsis Trust annoncent leur partenariat exclusif de sensibilisation à l'état septicémique en 2020

Le sepsis associé à une mort sur cinq dans le monde entier1 ; les organisations veulent aider à en finir avec des morts évitables et améliorer les résultats pour les survivants

ASHBY DE LA ZOUCH, Angleterre, 23 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Hillrom (NYSE: HRC), leader mondial de la technologie médicale, et l'UK Sepsis Trust ont fait part aujourd'hui d'un partenariat exclusif d'une année visant à susciter une plus grande prise de conscience à propos du sepsis. Tout au long de 2020, Hillrom travaillera aux côtés de l'UK Sepsis Trust afin de sensibiliser et former les hôpitaux sur la façon dont la technologie existante peut être utilisée et aider à identifier plus rapidement les patients dont l'état se détériore.

Cinq personnes chaque heure meurent d'état septicémique au Royaume-Uni et un quart de toutes celles qui survivent à cet état septicémique souffrent d'effets résiduels permanents changeant leur existence. Une détection précoce et une intervention médicale pourraient pourtant contribuer à éviter de telles tragédies. En fait, d'après l'Organisation mondiale de la Santé, la majorité des décès provoqués par le sepsis pourraient être évitables à l'aide, entre autres facteurs, d'une détection et d'une gestion précoces du sepsis2.

La technologie joue un rôle essentiel pour détecter la détérioration de l'état de santé du patient et si l'on utilise un moniteur de patient pour signes vitaux entièrement connecté et un système approuvé de type 'Track & Trigger' (suivi et déclenchement) comme le NEWS2, les cliniciens peuvent aider à fournir une note d'alerte immédiate contribuant à un diagnostic et un traitement rapides.

« En tant qu'organisation caritative, notre objectif est de mettre fin aux décès évitables dus au sepsis et d'améliorer les résultats pour les survivants du sepsis, » a déclaré Dr Ron Daniels, décoré de l'Ordre de l'Empire britannique, consultant auprès du NHS et fondateur de l'UK Sepsis Trust. « Nous avons la conviction qu'un diagnostic et un traitement précoces sur l'ensemble du Royaume-Uni pourraient sauver des milliers de vies et nous sommes enchantés de faire part de ce partenariat passionnant avec Hillrom. Ensemble, nous allons aider à susciter une prise de conscience sur le sepsis dans des contextes autant de soins primaires que de soins secondaires, et nous cherchons à apporter un changement véritable pour ce qui est de la facilitation du diagnostic précoce. »

« Avec les contraintes de dotation en personnel au NHS, permettre aux cliniciens de mesurer un ensemble complet d'observations dans un seul appareil de monitorage pourrait avoir le potentiel de sauver des vies grâce à une identification plus rapide et de façon rentable de la détérioration de l'état de santé chez un patient, » a ajouté John Groetelaars, président-directeur général de Hillrom. « Ce partenariat étaye notre vision d'Advancing Connected Care™, et nous avons hâte de travailler avec le Trust tout au long de 2020 afin de susciter une vigilance sur le sepsis et à l'importance du diagnostic et du traitement précoces. »

À propos de Hillrom

Hillrom est un leader mondial de la technologie médicale dont les 10 000 employés ont un seul objectif : améliorer les résultats pour les patients et les personnes soignantes grâce à l'Advancing Connected Care™ ('faire progresser les soins connectés'). Nos innovations touchent plus de 7 millions de patients tous les jours autour du globe. Elles contribuent à permettre un diagnostic et un traitement précoces, à optimiser l'efficacité de la chirurgie et à accélérer la guérison des patients tout en simplifiant la communication clinique et en facilitant le rapprochement des soins à domicile. Nous rendons ces résultats possibles grâce à des lits intelligents connectés, des ascenseurs pour patients, des technologies d'évaluation et de monitorage des patients, des outils de collaboration pour personnes soignantes, des appareils de soins respiratoires, du matériel sophistiqué pour blocs opératoires et plus encore afin de livrer en temps réel des recommandations analytiques à mettre en pratique au point d'intervention. En apprendre davantage sur Hillrom.com.

UK Sepsis Trust

L'UK Sepsis Trust a été fondé en 2012 par Dr Ron Daniels, décoré de l'Ordre de l'Empire britannique, expert de premier plan mondial du sepsis, consultant auprès du National Health Service (NHS, Service national de la santé). Notre but est de mettre fin aux morts évitables causées par l'état septicémique et d'améliorer les résultats pour les survivants de l'état septicémique. Nous avons la conviction qu'un diagnostic et un traitement précoces sur l'ensemble du Royaume-Uni pourraient sauver des milliers de vies. Notre expertise cruciale repose sur les origines de base de l'organisation caritative : nos médecins et notre personnel infirmier ont une expérience en première ligne de la septicémie et leur passion est née d'une compréhension exceptionnellement vaste de ce qu'il faut faire. Le besoin urgent d'améliorer les soins de l'état septicémique au Royaume-Uni nous fait aller de l'avant à mesure que nous poursuivons notre travail dans les hôpitaux tout en faisant progresser l'ordre du jour sur l'état septicémique.

1 Kristina E Rudd, S. C. (2019). Global, regional, and national sepsis incidence and mortality 1990–2017: analysis for the Global Burden of Disease Study. The Lancet, 200-11. [Incidence mondiale, régionale et nationale du sepsis et mortalité en 1990-2017 : analyse pour l'étude sur la charge mondiale de la maladie (GBD). The Lancet, 200-11]

2 Global Sepsis Alliance, January 16, 2020 (Global Sepsis Alliance, 16 janvier 2020), https://static1.squarespace.com/static/58a7025b8419c215b30b2df3/t/5e2096a2143adc71306b7fd5/1579194020234/EN+Lancet+Global+Burden+of+Sepsis+News+Release+16+Jan+2020.pdf

INFORMATION POUR CONTACT













Relations avec les investisseurs





Contact : Mary Kay Ladone, directrice générale Contact : Lorna Williams, directrice



adjointe, développement

générale, relations avec les



d'entreprise, stratégie et

investisseurs et stratégie



relations avec les investisseurs Téléphone : 312-233-7799

Téléphone : 312-819-9387 Courriel : lorna.williams@hillrom.com

Courriel : marykay.ladone@hillrom.com















Médias







Contact : Howard Karesh, directeur général adjoint, communication de l'entreprise Téléphone : 312-819-7268





Courriel : howard.karesh@hillrom.com







Logo : https://mma.prnewswire.com/media/371037/HILL_ROM_HOLDINGS_INC_LOGO.jpg

SOURCE Hillrom