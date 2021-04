hilti tager arbejdet med bæredygtighed til det næste niveau

Bæredygtighedsstrategien er baseret på en holistisk forståelse af bæredygtighed, der omfatter de strategiske områder: miljø, mennesker og samfund. På det organisatoriske plan er strategien forankret i Hilti Koncernens Executive Board. De globale initiativer bliver varetaget af et bæredygtigheds-team, som rapporterer direkte til Hiltis CEO. Teamet har blandt andet til opgave at samle bæredygtige udviklinger, samt potentialet for yderligere optimeringer, i den årlige bæredygtighedsrapport.

"Vi er overbeviste om at langsigtet succes kun kan sikres igennem beslutninger, som prioriterer mennesker, miljø-, og samfundsmæssige områder, i samspil med finansielle faktorer," siger Christoph Loos, CEO i Hilti Koncernen. "Vi er opmærksomme på at dette er en rejse med mange stop forude. Vi har sat os selv nogle ambitiøse mål, og er forpligtede til principperne i UN Global Compact, og vi vil vende hver en sten. På samme tid vil vi også gerne støtte vores kunder i byggebranchen med at blive endnu mere bæredygtige."

Klimaneutral i 2023 – stærkt fokus på cirkulære forretningsmodeller

Indenfor området miljø, arbejder Hilti med en målsætning om at blive klimaneutrale i deres egen værdikæde i 2023. Dette mål var oprindeligt sat til 2030.

Omstillingen til brug af strøm fra vedvarende energikilder blev allerede gennemført i slutningen af 2020, og dette vil føre til reduceringer i udledningen af CO2 på mere end 20 procent, svarende til mere end 40.000 ton om året.

Der bliver også arbejdet på løbende at udskifte alle Hiltis firmabiler, som udgør omkring 14.000 på globalt plan. Disse vil blive erstattet af mere miljøvenlige modeller, som vil reducere CO2-aftrykket yderligere.

Kernen i den cirkulære forretningsmodel – at økonomisk vækst ikke skal ske på bekostning af miljøet - er den anden grundpille i Hilti Koncernens bæredygtighedsmål. Hilti vil gerne udfordre status quo, og er derfor den første virksomhed i verden, som anvender en nyudviklet metode til at måle væksten af den cirkulære forretningsmodel indenfor forskellige områder i Hilti. Blandt andet arbejdes der på at optimere og udvikle på fleet management-forretningsmodellen for el-værktøj, som fungerer efter et 'product-as-a-service' koncept. Der vil også være et større fokus på at forøge andelen af genanvendte materialer i Hilti produkter og indpakning.

Større fokus på sundhed og sikkerhed indenfor byggebranchen

Som del af det store fokus på mennesker, vil Hilti Koncernen blandt andet fokusere på at sikre bedre sundhed og sikkerhed blandt arbejdere i byggebranchen. Målet er at reducere de langsigtede sundhedsproblemer, som kan forværres af tungt manuelt arbejde. To af løsningerne fra Hilti, som blev lanceret i 2020, er Jaibot, som er den første BIM-aktiverede borerobot, og EXO-O1, som er det første exoskelet. Disse er eksempler på nye teknologier, som kan aflaste og støtte arbejdere i byggebranchen.

Hilti Foundation og Hilti Koncernen vil styrke det sociale engagement

For at kunne bidrage yderligere til at løse de mange sociale udfordringer verden overfor, har Hilti Koncernen og Hilti Foundation ambitioner om at arbejde endnu tættere sammen i fremtiden. Det sociale arbejde, som drives af Hilti Foundation og som har et særligt fokus på udviklingslande, vil blive suppleret med initiativer fra Hiltis medarbejdere i deres egne lande.

For at komme i mål med dette, er der blevet oprettet et globalt initiativ for frivillige kaldet Engaged Beyond Business, som giver Hiltis medarbejdere mulighed for at investere tid og penge i lokale sociale projekter.

Læs den nyeste Bæredygtighedsrapport her: https://hilti.to/hilti-baeredygtighed

Hilti designer og producerer avanceret værktøj, software og services, der driver den professionelle byggeindustri. Hver eneste dag understøtter Hiltis løsninger imponerende ingeniørpræstationer verden over – fra de berømte højhastighedstog i Japan, til tunneller dybt nede under nogle af de største byer i verden.

Hilti er en international virksomhed med afdelinger i mere end 120 lande, som har over 31.000 medarbejdere. Heraf er vi 165 medarbejdere i Danmark. Udover vores hovedsæde i Hvidovre, har vi også et landsdækkende netværk af Hilti Stores, Account Managers, Specialister og Ingeniører, der tilbyder eksperthjælp og services til hele byggeindustrien.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1493198/Hilti.jpg

Related Links

https://www.hilti.com



SOURCE Hilti