HIMO reçoit le marquage CE pour sa série de vélos électriques Compliant Max

Ce que la série Max d'HIMO apporte aux consommateurs

Le marquage CE du laboratoire professionnel SGS/TUV garantit une utilisation sûre et conforme

Quelles sont les conséquences pour un vélo électrique ne répondant pas à la norme EN-15194 ?

Premièrement, le vélo peut causer des problèmes de sécurité et des accidents de la circulation ; deuxièmement, les cyclistes ne peuvent pas bénéficier des services d'assurance et de garantie ; troisièmement, ils peuvent être interpellés par la police pendant leurs déplacements, voire être condamnés à de lourdes amendes ou placés en détention.

La série Max de HIMO a réussi 10 000 tests pour chaque fonction et a obtenu le marquage CE de SGS qui répond à la norme européenne EN-15194, garantissant aux utilisateurs sûreté et conformité.

Amélioration complète de la gamme de produits pour une sécurité et une qualité accrues

La série Max de HIMO comprend les vélos de route électriques C26 Max, C30 Max, les vélos pliants électriques Z16 Max, Z20 Max, ZB20 Max et la trottinette L2 Max, pour couvrir une variété de situations de déplacement. La série de vélos électriques a remplacé l'accélérateur par une accélération par pédalage intégrée, assurant ainsi un mode de fonctionnement totalement assisté.

Le système de contrôle vectoriel intelligent du Z20 Max peut ajuster avec précision le mode de puissance et la capacité d'économie d'énergie. Équipé d'un dérailleur Shimano à 6 vitesses, il est puissant et atteint jusqu'à 80 km d'autonomie.

La trottinette L2 Max est dotée d'un système de contrôle intelligent avec IA et fonctionne avec une batterie à énergie nouvelle. Elle peut atteindre 40 à 50 km d'autonomie et la vitesse de croisière a été augmentée de 20 à 30 %. De plus, ses pneus gonflés à l'azote de 25 cm de large et le marchepied ultralarge en forme de feuille d'érable apportent une meilleure stabilité et une plus grande maniabilité.

Du 21 février au 21 mars, les vélos électriques Z20 Max et ZB20 Max et la trottinette L2 Max d'HIMO seront mis en vente sur Amazon, le site officiel d'HIMO, AliExpress et d'autres plateformes au prix initial de 969 €, 1 449 € et 629 € respectivement. Ces mêmes produits seront disponibles sur les grands canaux de vente hors ligne tels que MediaMarkt. Des casques HIMO et des cadenas pour vélos seront offerts pour tout achat durant cette période.

À propos d'HIMO

HIMO s'engage à l'égard de la recherche dans le domaine des deux-roues électriques, et souhaite fournir des solutions complètes pour une mobilité urbaine électrique et intelligente.

Les vélos électriques HIMO sont désormais disponibles sur la plateforme internationale Xiaomi Youping. HIMO prévoit également de proposer des produits plus diversifiés pour répondre à différents besoins, qui seront commercialisés progressivement. Soyez-en sûrs !

