Hindawi annonce un large éventail de nouveaux accords de service destinés à aider les auteurs à tirer le maximum de leurs recherches

LONDRES, 22 juin 2020 /PRNewswire/ -- Hindawi a lancé aujourd'hui une nouvelle section dédiée aux services aux auteurs sur son site web – offrant à ceux-ci la possibilité de tirer parti d'un large éventail d'outils et de services afin de les aider à tirer le maximum de leurs recherches tout au long du processus de publication.

Grâce à de nouveaux accords avec un groupe d'importants prestataires de services aux auteurs, les auteurs de Hindawi peuvent désormais bénéficier d'une remise de 10 % sur un large éventail de services de préparation et de post-publication de manuscrits. Les chercheurs peuvent accéder à ces réductions en utilisant simplement les liens partenaires disponibles dans la section des services aux auteurs de Hindawi.com.

Les services de préparation de manuscrits, tels que la révision linguistique et la traduction, peuvent aider les auteurs à rédiger et formater leur manuscrit selon des critères de qualité élevés tout en rendant le processus de soumission moins laborieux. Les services de post-publication permettent aux auteurs d'accroître la visibilité et l'impact de leurs travaux publiés en communiquant leurs résultats à un plus large public. Cela peut se faire par le biais de différents supports, tels que des affiches, des podcasts, des abstracts vidéo et des résumés vulgarisés.

Les partenaires de services aux auteurs incluent Editage, LetPub, Charlesworth Author Services, AJE & Research Square, SciPod et Enago.

« Notre but est de rendre le processus de préparation des manuscrits aussi simple que possible pour tous nos auteurs en leur donnant accès à des outils qui les aideront à améliorer l'accessibilité de leurs travaux scientifiques et à s'assurer que ceux-ci puissent être largement diffusés et compris », a déclaré la Dre Sarah Greaves, directrice de la publication chez Hindawi. « Nous savons également qu'en améliorant le niveau d'anglais des articles avant de les soumettre, on réduit la durée du processus d'examen par les pairs tout en garantissant aux lecteurs un accès plus facile aux articles suite à leur publication. Nous espérons que nos partenariats avec ces prestataires de services aux auteurs de premier plan permettront à notre communauté académique de maximiser l'impact de ses travaux », a-t-elle ajouté.

Nikesh Gosalia, vice-président senior des relations mondiales avec les éditeurs et les universitaires chez Editage, a commenté : « Hindawi et Editage entretiennent un partenariat fructueux depuis de nombreuses années. Les initiatives de libre accès de Hindawi ont permis à de nombreux chercheurs de publier leurs travaux avec succès. Editage est très heureux de s'associer avec Hindawi une fois de plus afin d'offrir une aide à la publication à ces chercheurs et de les aider à surmonter les barrières de la langue et de la diffusion. »

« LetPub est ravi d'offrir ses services d'édition et de communication scientifiques aux auteurs de Hindawi », a déclaré le Dr Clark Holdsworth, directeur des communications avec les chercheurs chez LetPub. « Nous prévoyons que cette collaboration stratégique entre les éditeurs et les organisations de services aux auteurs continuera d'améliorer l'expérience de soumission et d'accroître la vitesse et la qualité des publications scientifiques », a-t-il ajouté.

Michael Evans, PDG du Charlesworth Group, a déclaré : « Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat avec Hindawi afin d'offrir nos solutions d'édition linguistique et d'aide à la publication aux auteurs de Hindawi à travers le monde. Le Charlesworth Group fournit depuis longtemps des services d'édition linguistique et des solutions technologiques de haute qualité à la communauté académique mondiale. »

« AJE et Research Square sont enthousiastes à l'idée d'offrir leurs services de préparation et de post-publication de manuscrits en partenariat avec Hindawi. À travers ce partenariat, nous aurons le plaisir de faire progresser notre mission consistant à aider les chercheurs à réussir », a déclaré Lindsay Best Miller, responsable des partenariats stratégiques chez AJE.

Nick Bagnall, directeur de SciPod, a déclaré : « Nous sommes très fiers de nous associer avec Hindawi dans le cadre de son nouvel accord de services aux auteurs. La philosophie de Hindawi, qui est l'un des plus grands éditeurs en libre accès, est en parfaite adéquation avec notre passion pour la science et notre engagement à rendre celle-ci ouverte et accessible à tous. Nous nous réjouissons de pouvoir fournir aux auteurs de Hindawi un soutien original et efficace en matière de diffusion et de communication. »

« Nous sommes ravis de faire partie de cette nouvelle collaboration enthousiasmante, et nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec Hindawi et ses auteurs », a déclaré Tony O'Rourke, vice-président des partenariats chez Enago. « Chaque jour, nous aidons des chercheurs du monde entier à atteindre leurs objectifs de publication et à améliorer leur compréhension en matière d'édition scientifique. »

Pour plus d'informations sur les services fournis, rendez-vous sur : https://www.hindawi.com/publish-research/authors/author-services/.

À propos de Hindawi

Hindawi Limited est l'un des plus grands éditeurs en libre accès au monde, qui offre un portefeuille étendu de revues de recherche universitaire dans tous les domaines de la science et de la médecine. Chaque revue évaluée par des pairs a été développée en partenariat avec des chercheurs universitaires, qui jouent le rôle de rédacteurs en chef, pour s'adapter aux communautés ciblées auxquels ils apportent leurs prestations.

Animés par la mission de faire progresser l'ouverture dans la recherche et de placer les chercheurs au cœur de tout ce que nous faisons, nous travaillons avec les éditeurs, les institutions et les organisations pour évoluer vers un écosystème académique plus ouvert en investissant dans le développement d'une infrastructure de publication en open source.

Pour en savoir plus sur Hindawi Limited, veuillez consulter hindawi.com. Pour vous maintenir informés de nos projets, veuillez consulter Twitter.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1193194/Hindawi_Logo.jpg

Related Links

https://www.hindawi.com



SOURCE Hindawi Limited