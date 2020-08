Hindawi Limited annonce un partenariat en libre accès avec Cambridge University Press

À partir de janvier 2021 (les soumissions étant ouvertes à partir de septembre), ce nouveau partenariat amènera Hindawi à effectuer le travail de rédaction et de production des revues via sa nouvelle plateforme de publication open source, Phenom. Les revues resteront la propriété de Cambridge. Elles seront toutes les cinq en libre accès.

Les cinq revues sont :

Global Health, Epidemiology and Genomics

Genetics Research

Journal of Smoking Cessation

Wireless Power Transfer

Laser and Particle Beams

Fiona Hutton, responsable de la publication en libre accès des revues scientifiques, techniques et médicales, a déclaré :

« Nous sommes ravis et enthousiastes de conclure ce partenariat avec Hindawi. La collaboration est la clé d'un avenir véritablement ouvert pour la recherche et la communication universitaire. »

« Cette approche nécessite une réponse dynamique et innovante de la part des éditeurs, qui doivent essayer et tester différents modèles de publication, travailler avec la communauté universitaire et d'autres partenaires comme Hindawi, qui ont démontré leur excellence dans le domaine des publications scientifiques en libre accès. »

« De cette façon, nous pouvons soutenir les objectifs de la recherche ouverte et notre propre mission en tant qu'organe de presse universitaire : accroître la collaboration et améliorer l'accessibilité, l'efficacité et l'impact de la recherche, tout en assurant une transition durable et en préservant les normes les plus strictes en matière de publication de revues. »

Richard Bennett, directeur commercial de Hindawi, a déclaré : « Nous sommes très fiers et enthousiasmés à l'idée de travailler avec Cambridge University Press dans le cadre de notre programme de partenariats de publication pour la gestion de la publication en libre accès. La collaboration entre éditeurs nous donne la possibilité de partager notre expertise, nos systèmes et nos services au profit des chercheurs que nous servons. Ce partenariat nous permettra de travailler en collaboration afin de développer des revues en libre accès de manière durable et maîtrisée en tirant parti des principaux atouts de chaque éditeur. »

Notes aux rédacteurs :

À propos de Hindawi Limited : Hindawi Limited est l'un des plus grands éditeurs en libre accès au monde, offrant un vaste portefeuille de revues de recherche universitaire dans tous les domaines de la science et de la médecine. Chaque revue évaluée par des pairs a été développée en partenariat avec des chercheurs universitaires jouant le rôle d'éditeurs, afin de s'adapter aux communautés qu'elles ciblent. Mus par notre mission visant à faire progresser l'ouverture dans la recherche et à placer le chercheur au cœur de tout ce que nous faisons, nous travaillons avec des éditeurs, des institutions et des organisations pour évoluer vers un écosystème universitaire plus ouvert en investissant dans le développement d'une infrastructure de publication open source. Pour plus d'informations sur Hindawi Limited, rendez-vous sur hindawi.com. Pour vous tenir au courant des derniers développements, suivez-nous sur Twitter.

À propos de Cambridge University Press : Cambridge University Press est un éditeur rattaché à l'université de Cambridge. Il contribue à la mission de l'université en diffusant des connaissances au service de l'éducation, de l'apprentissage et de la recherche au plus haut niveau d'excellence internationale. Sa vaste liste de publications évaluées par des pairs comprend 50 000 titres allant de la recherche universitaire au développement professionnel, en passant par l'éducation de niveau scolaire et l'enseignement de la langue anglaise. Jouant un rôle clé sur le marché international actuel, Cambridge University Press dispose de plus de 50 bureaux à travers le monde, et distribue ses produits dans pratiquement tous les pays du monde.

À propos de la recherche ouverte dans la presse : Alors que le mouvement de la recherche ouverte cherche à exploiter le potentiel de la recherche universitaire en rendant le savoir accessible à tous, nous pensons qu'il est crucial de faire en sorte que la recherche ouverte bénéficie à nos communautés. Notre histoire, notre relation avec l'université et notre statut d'organisation à but non lucratif nous permettent de consolider une position à partir de laquelle nous pouvons impliquer la communauté, investir dans des solutions innovantes et jouer un rôle important en aidant à façonner la recherche ouverte à mesure qu'elle évolue.

