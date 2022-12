Hinduja Tech übernimmt Drive System Design und erweitert seine Führungsposition in der globalen E-Mobilitäts-Branche

Drive System Design, mit Engineering-Zentren im Vereinigten Königreich und in den USA , bietet erstklassige technische Dienstleistungen für die Branchen Automobil, Nutzfahrzeuge, Off-Highway-Fahrzeuge, Rüstung und Luftfahrt

Die Akquisition ermöglicht es Hinduja Tech, seine E-Mobilitäts-Dienstleistungen von der Entwicklung bis zur Produktion zu erweitern

Drive System Design wird weiterhin als unabhängige Einheit innerhalb von Hinduja Tech und der Hinduja Group tätig sein

CHENNAI, Indien, 7. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Hinduja Tech (HT), ein Unternehmen für erstklassige Engineering-Dienstleistungen, hat System Drive Design (DSD) übernommen, ein preisgekröntes und weltweit angesehenes Engineering-Beratungsunternehmen, das für die Entwicklung innovativer Lösungen für elektrifizierte Antriebssysteme bekannt ist. DSD bietet derzeit hochentwickeltes Engineering für die Branchen Automobil, Nutzfahrzeuge, Off-Highway-Fahrzeuge, Rüstung und Luftfahrt über Standorte im Vereinigten Königreich, den USA und Asien an.

Hinduja Tech Acquires Drive System Design

Die Übernahme ermöglicht es Hinduja Tech, umfassende Design- und Entwicklungsfähigkeiten für elektrifizierte Antriebssysteme bereitzustellen und damit sein Vollfahrzeug-Design- und Entwicklungsangebot zu stärken.

„Die Übernahme von Drive System Design ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Wachstumsweg von Hinduja Tech in der E-Mobilitäts-Branche. DSD konzentriert sich seit seiner Gründung vor mehr als 15 Jahren auf futuristische Antriebstechnologie (ePT) und verfügt über eine hochmoderne Infrastruktur im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten", sagte Kumar Prabhas, CEO von Hinduja Tech. „Beide Märkte verfügen über erstklassige technische Talente und sind führend beim Übergang zu elektrischer Mobilität. Angesichts der steigenden Nachfrage wird die Kombination der Stärken von HT und DSD das Angebot von branchenführenden E-Mobilitäts-Lösungen für globale Märkte ermöglichen."

HT hat seine Position in der Branche der ausgelagerten Engineering-Dienstleistungen mit mehr als 70 Kunden weltweit schnell ausgebaut und zielt darauf ab, sein Wachstum zu beschleunigen, um der steigenden Nachfrage nach elektrischer Mobilität gerecht zu werden. Mit der Übernahme von DSD wird HT im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten modernste Design- und Testlabors sowie hochentwickelte Engineering-Fähigkeiten hinzugewinnen.

„Wir glauben, dass HT der richtige Partner zum richtigen Zeitpunkt ist, und betrachten dies als eine enorme Chance für die langfristige Zukunft und die erweiterten Fähigkeiten von DSD", sagte Mark Findlay, CEO von Drive System Design. „Als Teil der HT-Familie wird DSD in der Lage sein, seine Reichweite durch das globale Geschäftsmodell von HT und seine umfassende Kompetenz in der Fahrzeugentwicklung und -Integration zu steigern. Es ist eine ideale Ergänzung zu den fortschrittlichen technischen Fähigkeiten von DSD in den Bereichen Getriebe, Antrieb, Motordesign, Leistungselektronik und Simulation."

Informationen zu Hinduja Tech

Hinduja Tech, Teil der Hinduja Group, eines globalen Multi-Milliarden-Dollar-Konglomerats, ist ein Anbieter von integrierten Lösungen für Produktentwicklung und digitale Technologien für die Mobilitätsbranche mit einem bewährten globalen Bereitstellungsmodell. Als bevorzugter Partner arbeitet Hinduja Tech mit führenden Automobilunternehmen (Erstausrüstern und Tier-X-Lieferanten) und disruptiven Akteuren in der Mobilitätsbranche in den USA, Indien, Mexiko, Kanada, Europa, China und Japan zusammen. Die Hinduja Group ist in über 38 Ländern vertreten und beschäftigt etwa 200.000 Mitarbeiter. Die Hinduja Group verfügt über eine maßgebliche Präsenz in den Vertikalen Engineering und Fertigung von Nutzfahrzeugen.

HT unterhält Niederlassungen in den USA, Indien, Mexiko, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Japan, China und Rumänien.

Informationen zu Drive System Design

Drive System Design (DSD) ist ein preisgekröntes Beratungsunternehmen, das sich auf Design, Entwicklung und Steuerung von Getriebe- und Antriebssystemen der Zukunft spezialisiert hat. DSD verfügt über umfassende Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Erstausrüstern und Tier-Lieferanten auf der ganzen Welt bei der Entwicklung neuer Technologien und der Lösung von Problemen, um ihr Produkt wettbewerbsfähig zu machen. Das Unternehmen verfügt über die erforderlichen Fähigkeiten in den Bereichen Design, Analyse, Steuerung, Testinfrastruktur, Fachwissen und Projektmanagement, um Projekte innerhalb von anspruchsvollen Zeitvorgaben umzusetzen. Durch die enge Zusammenarbeit mit Kunden über seine technischen Zentren in den USA und im Vereinigten Königreich wird Drive System Design als der weltweit führende Experte im Bereich der Verbesserung des Antriebsstrangs anerkannt, die erhebliche Energieeffizienzgewinne für hybride und elektrische Fahrzeuge liefert.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1961453/Hinduja_Tech_DSD_Acquisition.jpg

