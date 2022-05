HINES LANÇA UM NOVO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E LOGÍSTICO NO MÉXICO

O plano tem como objetivo um investimento de 900 milhões de dólares com dois ativos de logística de última geração em andamento

CIDADE DO MÉXICO, 5 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Hines, empresa internacional de investimentos imobiliários, lançou um novo programa de investimento juntamente com um importante investidor institucional com presença global para desenvolver parques industriais e edifícios de logística do mais alto nível nos principais centros populacionais do México. O plano já conseguiu garantir uma capitalização inicial de 300 milhões de dólares com capacidade de investir até 900 milhões de dólares na aquisição de terrenos no México e no desenvolvimento de ativos industriais e logísticos de última geração.

"Com o lançamento do HGM, a Hines poderá desenvolver projetos industriais e logísticos de classe A no México com nossos padrões internacionais para atrair os locatários internacionais mais proeminentes e respeitados que priorizem o acesso, a funcionalidade e a produtividade associados a trabalhar em um parque industrial da Hines," disse Palmer Letzerich, diretor executivo sênior da Hines. "Quer nossos locatários estejam em um parque industrial da Hines em Dallas, Denver, Tijuana ou na Cidade do México, nos esforçamos para oferecer o mesmo produto e o mesmo alto padrão de atenção para garantir que as operações e os funcionários dos nossos locatários sejam mais produtivos em nossos parques".

O HGM já foi iniciado com dois novos projetos de desenvolvimento na Cidade do México e em Tijuana que serão as ofertas de melhor qualidade do mercado. O primeiro é um terreno de 100 hectares na zona norte da Cidade do México, onde a Hines desenvolverá um parque comercial de 250 mil metros quadrados com diversas configurações de edifício e terrenos para a venda a usuários finais. O segundo é o Parque Tecnológico de Tijuana, um terreno de 32 hectares, onde a Hines está desenvolvendo um parque industrial logístico de 72 mil metros quadrados. Para esses dois projetos, a Hines se baseia no sucesso dos seus dois empreendimentos terminados recentemente no México, incluindo o Parque Industrial Tecnológico IV, um parque industrial logístico para vários locatários de 139 mil metros quadrados em Guadalajara, assim como o Convento City Park, um parque logístico para vários locatários, com 167 mil metros quadrados na Cidade do México. O HGM tem capacidade adicional de investimento e está procurando ativamente propriedades urbanas para a última etapa de projetos, assim como terrenos de maior área para o desenvolvimento de grandes projetos industriais para agregar ao nosso portfólio atual.

Rodrigo Peredo, diretor executivo da Hines explicou: "Este novo plano proporciona flexibilidade à Hines não só para o desenvolvimento de parques industriais para vários locatários em grande escala pelos quais a Hines é conhecida, mas também para buscar de maneira seletiva empreendimentos menores em zonas urbanas. A grande experiência industrial e logística da Hines confirma que a empresa tem capacidade para construir e oferecer produtos do mais alto nível para atrair locatários de qualidade e atingir os maiores valores de mercado com seus projetos acabados."

Sobre a Hines

A Hines é uma empresa privada de investimentos imobiliários internacionais fundada em 1957 e está presente em 285 cidades em 28 países. A Hines controla ativos de investimentos de um total de aproximadamente 90,3 bilhões de dólares¹. A Hines também presta serviços imobiliários a terceiros em 373 propriedades com um total de 10 milhões de metros quadrados. Ao longo da sua história, a Hines desenvolveu, reformou ou adquiriu aproximadamente 1.530 propriedades com um total de mais de 47 milhões de metros quadrados. A empresa tem atualmente mais de 198 empreendimentos em andamento em todo o mundo. Com uma grande experiência em investimentos em diversos produtos e regiões geográficas, e com um forte compromisso ambiental, social e com a governança (ESG), a Hines é uma das maiores e mais respeitadas empresas imobiliárias do mundo. Acesse http://www.hines.com para obter mais informações.

¹Inclui a organização internacional Hines e a RIA AUM, até sexta-feita, 31 de dezembro de 2021.

