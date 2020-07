Hip Hop Public Health lanza el video musical en español "20 segundos o más" - una iniciativa educativa y PSA para contrarrestar el aumento de COVID-19 en comunidades latinas de EE.UU.

NUEVA YORK, 1 de julio de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Tras la exitosa campaña educativa y de concienciación "20 Seconds or More" que llegó a más de 100 millones de personas cuando fue lanzada en abril en respuesta a la pandemia del Covid-19 en los Estados Unidos, la organización Hip Hop Public Health (HHPH) anunció hoy el lanzamiento de la canción y video clip en español "20 segundos o más", un trabajo artístico que mezcla estilos musicales latinos y ritmos del Hip Hop en pro de promover la práctica de lavarse las manos para detener la propagación del coronavirus.

(PRNewsfoto/Hip Hop Public Health)

La iniciativa es dirigida por el Dr. Olajide Williams, Jefe de Personal del Departamento de Neurología del New York-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center, y el artista Doug E. Fresh, ambos co-fundadores del HHPH; y Lori Rose Benson, la directora ejecutiva de HHPH. El apoyo filantrópico fue suministrado por la Fundación Bristol Myers Squibb y la Organización para el Logro Latino, un grupo de recursos humanos de Bristol Myers Squibb.

El objetivo de la campaña "20 segundos o más" es alentar e inspirar a los latinos a que sigan los protocolos higiénicos y ayuden a detener la expansión de este mortal virus que ha afectado de forma desproporcionada a comunidades de color en los Estados Unidos. Según datos del Centro de Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), el porcentaje de latinos afectados por el coronavirus es prácticamente equivalente al de la comunidad blanca (alrededor del 34%), aunque los latinos representan una porción mucho más pequeña de la población. Solo en junio los casos de coronavirus entre latinos casi se triplicaron.

"Aunque los hispanos representan el 18% de la población de Estados Unidos, aproximadamente el 27% de las muertes causadas por el Covid-19 corresponde a esta comunidad, y esta disparidad crecerá mientras aumente la tasa de infección en este grupo," dijo el Dr. Olajide Williams. "Los latinos están siendo afectados desproporcionadamente por el Covid-19 debido a particularidades mórbidas como la diabetes; el hecho de que muchas familias hispanas multi-generacionales comparten la vivienda, lo cual dificulta el distanciamiento social y la cuarentena; y la desproporcionada representación de trabajadores latinos en sectores esenciales como la industria cárnica, las tiendas de alimentos y las empresas de distribución y almacenaje. Por otra parte, y a diferencia de otros segmentos de la población, el temor a hacerse la prueba del virus y a buscar atención médica debido al estatus migratorio también contribuye a esta disparidad".

A un ritmo que recuerda a la popular tonada de "La Murga", "20 segundos o más" es un tema original con un importante mensaje. Los versos fueron escritos e interpretados por una nueva generación de artistas y músicos latinos, entre ellos: Dose, Fabián, Leisley y Toby Love. La compleja producción agrupa a artistas y destacadas personalidades en un poderoso y edificante rap que muestra la profundidad, la amplitud y la diversidad de la diáspora latina. Para mayor información de la biografía y la lista de los artistas participantes (hhph.org/20SegundosOMas).

"20 segundos o más" está acompañado por un enérgico video de cuatro minutos en el que destacan Doug E. Fresh, rapero pionero y defensor civil de la salud pública, junto a más de 20 artistas, influencers, trabajadores del sector de la salud y activistas decididos a generar un cambio a través de la creación y la libre expresión.

En el video participan celebridades como Gloria Estefan, Emilio Estefan y Chris Tucker; el "Rey de los Ritmos Latinos" DJ TedSmooth; los artistas Lisa Lisa, George Lamond, Amara La Negra, Angie Rose, MJ Songstress (Melissa Jimenez) de The Voice, DJ Camilo and Tee, Freedom Williams, y el rapero N.O.R.E. (a.k.a. Víctor Santiago) de Capone-N-Noreaga; el Director Ejecutivo de The Universal Hip Hop Museum Rocky Bucano; el Presidente del Condado de El Bronx Rubén Díaz Jr.; el inspector y oficial al mando de la división 34 de la Policía de Nueva York Reymundo Mundo; el actor de "Love and Hip Hop New York" Jonathan Fernández; la dramaturga Hilary Bettis (autora de "72 miles to Go"); las influencers Liseth Pérez y Jennifer Mercedes; la estudiante y aspirante a cantante Amaya Murillo; entre otros.

"Lo que obtienes con 20 segundos o más es la expresión definitiva de los ritmos latinos y del mensaje que ofrece el Hip Hop. DJ TedSmooth y yo hemos buscado a conciencia ese gancho universal e inequívocamente latino," dijo Doug E. Fresh. "Las trompetas remiten a «La Murga», el clásico tema de Willie Colón y Héctor Lavoe. Este contagioso gancho, combinado con la información presente en la letra de la canción, definitivamente llevará a la gente a bailar y, esperamos, a adherirse a la esperanza, a la vitalidad y al cuidado sí mismos y de los demás. Una vez más, el Hip Hop Public Health está ofreciendo arte, ciencia e innovación en las redes sociales con el fin de luchar en contra de la pandemia del Covid-19".

"Ha sido un honor colaborar con el Hip Hop Public Health y con mi viejo amigo Doug E. Fresh en esta canción dedicada a mi gente," agregó DJ TedSmooth (Teddy Rafael Mendez), quien cuenta con una larga carrera musical y raíces en la República Dominicana. "Las raíces y la cultura latina son muy profundas. Contar con leyendas como Lisa Lisa, DJ Camilo y Greg Lamond, así como con nuevas voces que nos ayudan en la protección de nuestra gente ante el coronavirus, es una experiencia increíble y enriquecedora. Estoy convencido de que todos juntos podemos marcar la diferencia".

"Desde nuestra fundación hace 16 años, Hip Hop Public Health se ha dedicado a la creación de contenidos culturales basados en la ciencia y la investigación, con el fin de propiciar cambios positivos en la salud de comunidades que durante mucho tiempo han sido ignoradas o servidas inadecuadamente," dice Lori Rose Benson, Directora Ejecutiva de Hip Hop Public Health. "20 segundos o más responde a una evidente necesidad de información clara y persuasiva para reducir la propagación del coronavirus. La campaña motiva a personas bilingües e hispanohablantes a unirse al movimiento por detener el virus. La canción es una plataforma para generar acción y salvar vidas, y a darles a los latinos, y a todos nosotros, la oportunidad de usar el poder de la música por el bien de la salud colectiva".

Aunque la campaña se enfoca en las comunidades de Estados Unidos, HHPH hará llegar la campaña a países de América Latina también afectados por el virus.

Además de la canción y el video, HHPH ha creado múltiples alternativas para que el público se involucre en el movimiento "20 segundos o más". Durante el verano, HHPH sostendrá una serie de eventos virtuales en lugares que han sido gravemente afectados, incluyendo Nueva York, Miami, Houston y Puerto Rico. Los eventos se llevarán a cabo con el apoyo de organizaciones culturales y profesionales tales como el Museo del Hip Hop y la Asociación de Relaciones Públicas Hispánicas, así como de diversos medios de comunicación.

El video "20 segundos o más" fue producido por IDEKO, una agencia de producción experimental en la ciudad de Nueva York. Para más información, visite www.hhph.org y siga al HHPH en las redes sociales a través de @hhphorg #20segundosOMas.

Acerca del Hip Hop Public Health

Hip Hop Public Health (HHPH) es una organización reconocida a nivel internacional que diseña e implementa soluciones multimedia y educativas para mejorar la salud pública, propiciar cambios de comportamientos y promover la equidad en la salud. Con sede en la ciudad de Nueva York, HHPH fue fundado en Harlem en 2004 con la meta de brindar a la juventud y a las familias en Estados Unidos el conocimiento y las herramientas para tomar decisiones sanas, prevenir y reducir comportamientos de riesgo. Más información sobre HHPH aquí.

Acerca de la Fundación Bristol Myers Squibb

La Fundación Bristol Myers Squibb es una organización filantrópica que promueve la igualdad sanitaria y mejorar los resultados en la salud de aquellas comunidades afectadas de manera desproporcionada por graves enfermedades, a través del reforzamiento de la capacidad de los trabajadores de la salud, la integración de la atención médica y de los servicios de apoyo comunitario, y la movilización de las comunidades en la lucha contra las enfermedades.

Acerca de la Organización de los Logros de Latinos (OLA) en Bristol Myers Squibb

La misión de OLA es aumentar la representación de los latinos en todos los niveles en BMS para lograr una fuerza laboral más diversa, integrante y competente. OLA impulsa el valor y rendimiento empresarial a través de iniciativas centradas en el desarrollo del talento latino, y ofrece conceptos empresariales para anticipar los resultados del paciente.

Para mayor información, contactar:

José Gonzalez

Finn Partners

347.954.6155

[email protected]

Helen Shelton

Finn Partners

917.327.4395

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1198906/Hip_Hop_Public_Health_20_Segundos_o_Mas.jpg

FUENTE Hip Hop Public Health

SOURCE Hip Hop Public Health