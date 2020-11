HiPhi X, der Super-SUV von Human Horizons, begeistert Publikum auf der Guangzhou Auto Show

Die seit 2003 jährlich stattfindende Guangzhou Auto Show ist Südchinas größte Messe für PKWs, Zubehör und andere Kraftfahrzeuge. Die Veranstaltung ist ein Treffpunkt für Automobilhersteller aus der ganzen Welt, wo die neuesten Innovationen und Angebote präsentiert werden. Nach dem großen Erfolg auf der Beijing Auto Show 2020 im Oktober und der Shanghai 2020 China International Import Expo im November hat der HiPhi X in Guangzhou ein weiteres wichtiges Etappenziel auf dem Weg zur Serienproduktion erreicht.

Der ausgestellte Super-SUV erregte große Aufmerksamkeit mit einer choreographierten „Tanzeinlage" zu den Liedern „Red Sun" und „I Love You China", bei der die Musik mit der Beleuchtung und dem Türsystem des Fahrzeugs synchronisiert wurde. Die Vorführung sollte die Aufmerksamkeit auf das innovative „NT-Door"-System des HiPhi X, sein modernes Innen- und Außendesign sowie seine einzigartigen Beleuchtungssysteme lenken.

Nachdem die Vorserienproduktion der Fahrzeuge am 30. Oktober abgeschlossen wurde, plant Human Horizons Mitte 2021 die ersten HiPhi X auszuliefern. Die Fahrzeugproduktion soll im Laufe des Jahres unter Nutzung der fast vollständig automatisierten Fertigungsanlage in Yancheng hochgefahren werden. Der HiPhi X wird in einer Viersitzer- oder Sechssitzerversion für jeweils RMB 800.000 oder RMB 680.000 geliefert. Die ersten 3.000 Käufer der „Founders Edition" werden besonders geehrt und erhalten eine lebenslange Servicegarantie.

Geleitet von den Leitprinzipien „Design definiert durch Szenarien, Fahrzeug definiert durch Software und Wert definiert durch Co-Kreation", ist der HiPhi X einzigartig auf dem Markt der Super-Elektroautos. Human Horizons hat für seinen HiPhi X ein eigenes Marktsegment namens TECHLUXE® erfunden, eine einzigartige Kombination von Luxus mit modernster Technologie.

Auch die Leistung des HiPhi X kann sich sehen lassen. Es beschleunigt in 3,9 Sekunden von 0-100km/h und hat eine Reichweite von 550 km. Die aktive Hinterradlenkung bietet einen Wenderadius, der mit einem Kleinwagen vergleichbar ist. Fahrerkomfort und Weltklasse-Funktionalität werden durch einen KI-Assistenten geboten - HiPhiGo bietet zusammen mit einem TouchPad-fähigen Multifunktionslenkrad das weltweit erste in ein Serienfahrzeug eingebaute Level 4 Autonomous Valet Parking (AVP)-System.

Informationen zur Marke HiPhi

HiPhi ist eine Premiummarke, die von Human Horizons geschaffen und von ihren Nutzern weiterentwickelt wurde. HiPhi X ist ein E-Fahrzeug mit einer leichten Aluminium-Stahl-Hybridkonstruktion. HiPhi berücksichtigt auch die Nachhaltigkeit mit der Verwendung von pflanzlichem Leder und der Nutzung von wiederverwertbaren Materialien, um den nachhaltigen Charakter der EV-Produkte von Human Horizons weiter zu verdeutlichen.

Informationen zu Human Horizons

Human Horizons wurde gegründet für die Forschung und Entwicklung innovativer und führender intelligenter Mobilitätstechnologien sowie für die Industrialisierung zukunftsweisender intelligenter Fahrzeuge. Darüber hinaus baut Human Horizons intelligente Verkehrstechnologien auf und trägt zur Entwicklung intelligenter Städte bei, die die menschliche Mobilität weiter neu definieren werden.

