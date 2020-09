HiPhi X, le super SUV de Human Horizons, fait ses débuts au Salon international de l'auto 2020 de Beijing

Accusant cinq mois de retard en raison de la pandémie de COVID-19, le Salon de l'auto de Beijing est le premier grand salon international de l'auto à avoir lieu depuis le début de l'épidémie. L'événement est également l'occasion pour de nombreux fabricants locaux de présenter leurs dernières réalisations et les nouveautés de constructeurs internationaux. Positionné dans le monde étroitement lié des voitures de luxe et de la technologie (TECHLUXE®), HiPhi X de Human Horizons est présenté aux côtés de marques telles que Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini et Aston Martin et de leurs partenaires techniques comme Huawei et Bosch.

Connu comme le premier véhicule de production au monde sans contact et sans poignée de portière, le HiPhi X est également doté de nombreuses caractéristiques impressionnantes classées premières mondiales, comme le système de service voiturier autonome (AVP) de niveau 4, un réseau de communication 5G-V2X, le plus grand nombre de fonctions de réglage vocal sur un véhicule de production et la reconnaissance faciale.

Le HiPhi X offre certaines des fonctionnalités logicielles les plus avancées de l'industrie. Doté d'une bande passante de transmission de données de classe mondiale combinée à l'architecture de pointe à orientation humaine (HOA) sécurisée et adaptée au développeur, le HiPhi X ne cesse d'évoluer. Le véhicule surveille ses systèmes, ses occupants et son environnement de façon continue et en temps réel, grâce à 562 capteurs intégrés. Les mises à jour par liaison radio permettent d'améliorer tous les systèmes et les attributs du véhicule de façon continue, notamment la performance, les interfaces UX et le réglage des sièges.

HiPhi X atteint un haut niveau de perfectionnement technique tout en maintenant l'esthétique visuelle par l'application de trois principes directeurs : conception définie par des scénarios, véhicule défini par des logiciels et valeur définie par la co-création. En raison de l'interdépendance du matériel et des logiciels qui le caractérise, le HiPhi X est vu comme un changement comparable au remplacement des téléphones mobiles des générations précédentes par les smartphones.

Comme les modèles de lancement seront vendus directement au Salon de l'auto de Beijing, à partir de 800 000 yuans pour le modèle à quatre places et à partir de 680 000 yuans pour le modèle à six places, la communauté HiPhi X commencera à se développer. En donnant à cette communauté la possibilité de participer à l'expérience, Human Horizons a dévoilé son intention de construire 37 centres HiPhi. Il s'agit d'espaces qui favoriseront l'intégration des arts, de la technologie et des sciences et qui seront ouverts en 2021 dans 19 villes. Ces centres sont conçus pour réunir les passionnés d'HiPhi et encourager les clients à aider à définir les nouveautés du HiPhi X et des véhicules futurs.

Human Horizons a annoncé son partenariat avec Microsoft lors de la Conférence mondiale sur l'intelligence artificielle qui a eu lieu en juillet 2020. La première application d'intelligence artificielle issue de ce partenariat dans un véhicule intelligent est également lancée au Salon de l'auto. Elle prend la forme d'un assistant d'intelligence artificielle, appelé HiPhiGo. HiPhiGo est spécialement conçu pour obéir aux commandes vocales et fournir au conducteur une expérience d'intelligence artificielle vraiment interactive et évoluée. HiPhiGo a été conçu pour être créatif; il peut discuter, écrire de la poésie, « peindre » une toile et monter des vidéos.

Le HiPhi X sera offert et produit à faible volume à la fin de 2020 et sera lancé officiellement sur le marché au cours des six premiers mois de 2021.

À propos de la marque HiPhi

HiPhi est une marque haut de gamme créée par Human Horizons et améliorée par ses utilisateurs. HiPhi X est un véhicule électrique muni d'un châssis léger en aluminium hybride. De plus, ce modèle intègre la durabilité avec l'adoption du cuir végétalien et l'utilisation de matériaux recyclables afin d'accroître la nature écologique des voitures électriques de Human Horizons.

À propos de Human Horizons

La renommée de Human Horizons repose sur la recherche et le développement dans les technologies de mobilité intelligente innovantes et de pointe ainsi que sur l'industrialisation de véhicules intelligents du futur. En outre, Human Horizons élabore des technologies pour le transport intelligent et contribue au développement de villes intelligentes, qui redéfiniront la mobilité humaine.

