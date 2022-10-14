Hisense обеспечивает бесперебойное движение во время Чемпионата мира 2022 FIFA в Катаре

С тех пор как компания Hisense начала работать в этой сфере в 1998 году, она лидирует в сфере интеллектуальных перевозок в Китае на протяжении последних 10 лет подряд и участвует в ряде важных проектов. В марте этого года компания Hisense официально подписала соглашение о партнерстве с правительством столицы Эфиопии Аддис-Абебой в отношении интеллектуальной автобусной системы, которая, как ожидается, будет завершена в течение 21 месяца. С помощью этой системы граждане могут получать информацию о графике работы автобусов в режиме реального времени с помощью мобильных приложений и цифровых информационных дисплеев. Эта система также позволяет компаниям общественного транспорта осуществлять мониторинг в режиме реального времени, дистанционное управление и интеллектуальную диспетчеризацию, анализировать соответствие между пассажиропотоком и пропускной способностью, распределение ресурсов и контроль за техническим обслуживанием, что закладывает основу для будущего принятия решений на основе научных данных.

252-дюймовый светодиодный экран Hisense был представлен на автобусном терминале CSW, центре городского транспортного сообщения в Джакарте, с отображением в режиме реального времени информации о движении транспорта и расписаниях для удобства пассажиров. На сегодняшний день интеллектуальный транспорт Hisense работает в Южной и Западной Африке, Дубае, Индонезии, Таиланде, Вьетнаме, Словении, Сербии и т. д.

B2B: новый важный прорыв для Hisense

В последние годы компания Hisense продолжает преобразовывать свою продукцию и производственную цепочку в единую высокотехнологичную систему, постепенно становясь мировым отраслевым лидером в сфере B2B в таких секторах как коммерческие средства визуализации, ультразвуковая медицина и «умные» города, и превратилась из «компании по производству бытовой техники» в «высокотехнологичную компанию».

Hisense ускорит процесс промышленной трансформации и модернизации, увеличит инвестиции и расширит бизнес в сегменте B2B, а также еще больше повысит глобальное влияние решений B2B за границей. С развитием индустрии B2B компания Hisense вносит свой вклад в обеспечение человеческого счастья и улучшение мира.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1921253/Picture_1_Hisense_Intelligent_Transportation_Solutions.jpg

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SOURCE Hisense