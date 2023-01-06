Hisense представляет телевизоры с мини-светодиодами ULED, лазерные телевизоры и умный дом

В этом году на выставке CES Hisense 110 ULED X получил Премию по инновациям CES. 110 ULED X с экраном диагональю 110 дюймов и разрешением 8K оснащен технологиями просмотра высочайшего качества, включая мини-светодиодную подсветку, пиковую яркость до 2500 нитов и непревзойденное качество изображения HDR. Благодаря активному интеллектуальному управлению подсветкой и новому запатентованному чипсету 8K зрители могут наслаждаться лучшим качеством отображения вне зависимости от изменения окружающей обстановки. В дополнение к высококлассным технологиям изображения, ULED X также создает звук кинематографического качества с левой и правой двойной театральной аудиосистемой и 3.1.2 каналами объемного звучания с эффектом погружения. Помимо ULED X в этом году на выставке CES представлены модели U8K, U7K и U6K.

Лазерный телевизор — еще больше наслаждения качеством изображения

Лазерный телевизор 8K впервые представлен на зарубежных рынках в этом году на выставке CES. Этот продукт ограниченной серии использует самые передовые технологии лазерного телевидения, включая трехцветный лазерный источник света, Dolby Atmos, технологию DTS Virtual:X Audio, расширенные сертификаты IMAX и пр. Новейшие лазерные телевизоры Hisense повышают качество просмотра благодаря новому экрану ALR с высоким усилением яркости и четкости изображения, встроенному телевизионному тюнеру, а также высочайшему качеству звучания и функциям. Разные модели, включая L9H и L5H, готовы удовлетворить различные потребности пользователей.

Умный дом — новый образ жизни

Компания Hisense также развивает собственную стратегию «умного дома», используя свои сильные стороны в области технологий отображения, бытовой техники и операционных систем. ConnectLife, результат реализации этой стратегии компанией Hisense, делает управление повседневными задачами более простым, экологичным и увлекательным. Кроме того, операционная платформа интеллектуального телевидения Hisense VIDAA и ConnectLife объединяют бытовую технику умного дома и создают единую экосистему, облегчая управление и мониторинг домашних устройств и ставя пользователя в центр домашнего хозяйства.

Посетителей выставки удивили кулинарные технологии будущего от компании Hisense, благодаря которым процесс приготовления пищи становится более простым и управляемым. Например, интеллектуальная печь с комбинированным паром Hisense имеет множество удобных функций, таких как зоны готовки, сканирование перед приготовлением, автоматический выпуск пара и пр.

Кроме того, на выставке CES 2023 представлена коммерческая экспозиция Hisense. Компания Hisense, обеспечивающая яркий опыт просмотра 4K, лучшую в отрасли надежность и новейшие операционные системы на базе Android, предлагает различные коммерческие решения отображения, которые создадут уникальный интерактивный опыт для пользователей.

Выставка CES стимулирует потребление бытовой техники. Благодаря присутствию компании Hisense потребители получили представление о практических аспектах и новых тенденциях в области бытовой техники.

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SOURCE Hisense