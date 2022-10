Hisense a dévoilé son premier réfrigérateur H750FSB-IDS en Afrique du Sud

LE CAP, Afrique du Sud, 31 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Hisense, l'une des principales marques mondiales d'appareils électroménagers et d'électronique grand public, a lancé un nouveau réfrigérateur intelligent haut de gamme doté de caractéristiques impressionnantes en Afrique du Sud.

La première révélation du produit H750FSB-IDS a été dévoilée chez House & Home à Menlyn Mall, Pretoria, le 26 octobre. La direction de Hisense et House & Home ont assisté à la cérémonie.

« Nous sommes, en tant qu'équipe Hisense, professionnellement et personnellement, très excités de lancer l'un de nos produits Hisense les plus innovants et les plus luxueux en Afrique du Sud. Cette innovation va bien au-delà de la simple réfrigération, elle s'intègre parfaitement à la vie des familles et à leurs activités quotidiennes, en veillant à ce qu'aucun moment important ne soit manqué en raison des tâches de la vie quotidienne. Nous ne vendons pas seulement des appareils, Hisense a un impact positif sur les environnements dans lesquels vivent nos produits », a déclaré Mme Vivi, directrice générale de Hisense Afrique du Sud.

Le réfrigérateur H750FSB-IDS Smart Touchscreen Multi-Door Refrigerator possède des caractéristiques qui améliorent les moments en famille. C'est la valeur que la technologie des produits Hisense apporte aux foyers de nos clients.

Gardez vos aliments frais

Il dispose d'une fonction d'inventaire des aliments qui vous permet de gérer sans effort votre nourriture en nommant tous les articles présents dans votre réfrigérateur et en définissant des dates d'expiration. Le réfrigérateur intelligent PureFlat de Hisense vous avertit alors de l'expiration de vos aliments afin de minimiser le gaspillage alimentaire.

Vos aliments resteront frais plus longtemps grâce aux trois compartiments de refroidissement du réfrigérateur. Ceux-ci contrôlent indépendamment la température et l'humidité pour différents types d'aliments.

En outre, le troisième de ces compartiments a une plage de température allant de -18 degrés à +5 degrés, ce qui lui permet de fonctionner comme un réfrigérateur ou un congélateur.

En combinaison avec la protection antibactérienne du Hisense H750FSB-IDS, jusqu'à 99,99 % des bactéries sont éliminées, assurant que votre nourriture est toujours dans la meilleure condition possible.

Fonctions intelligentes

Le Hisense H750FSB-IDS est aussi intelligent à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Son grand écran tactile peut être utilisé pour créer une liste de courses qui se synchronise avec votre smartphone, ce qui la rend facilement accessible en dehors de la maison. Si vous avez du mal à créer une liste de courses parce que vous ne savez pas quoi cuisiner, le Hisense H750FSB-IDS est équipé de plus de 150 recettes pour vous aider à planifier facilement vos prochains repas.

Ces recettes peuvent également être visualisées sur le grand écran tactile pendant que vous cuisinez. Si vous cuisinez alors que le dernier match de rugby est en cours, vous pouvez le regarder sur cet écran en plaçant votre smartphone en miroir sur le réfrigérateur.

