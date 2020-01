Hisense a lancé le Laser TV auto-élévateur au salon CES 2020

Dr. Liu Xianrong, scientifique principal de Hisense Laser Display, a partagé la toute dernière technologie Hisense Laser TV en couvrant trois thèmes, la couleur, l'audio et la forme. Hisense considérait que ces innovations répondraient encore plus aux attentes des clients et a continué de montrer la voie dans la direction du développement futur des téléviseurs.

Il a expliqué comment, en termes de forme de téléviseur, Hisense a introduit un prototype du Laser TV à écran auto-élévateur. Réfléchissez à la façon dont un téléviseur existe dans le cadre familial. Hisense considère que la forme de téléviseur idéale pour la famille s' intègre à toute la maison et n'apparait que lorsqu'on en a besoin. Le Laser TV auto-élévateur offre un écran à enroulement qui est capable de se dérouler tout en assurant une performance optique de pointe.

Le lancement du TriChroma Laser TV de 75 po. et de 100 po. révolutionne la technologie couleur. La technologie TriChroma permet à l'affichage couleur du Laser TV de surpasser toutes les couleurs qui existent dans la nature. Elle est incroyable en ce sens qu'elle peut reproduire 90 % des couleurs reconnaissables par l'œil humain. Le Laser TV est le seul produit d'affichage conforme à BT2020, la norme la plus élevée pour la couleur des futurs téléviseurs. Dans le cadre de l'exposition, Dolby fera la première démonstration de la technologie Dolby Vision sur le TriChroma Laser TV.

En ce qui concerne l'innovation audio, Hisense considère que l'écran sonique intègre véritablement le son et l'image et est à l'avant-garde de la technologie de génération sonore pour les systèmes bioniques cellulaires. Cette technologie rend le positionnement du son plus clair et permet au son de se propager plus loin et d'être plus performant en détail.

« Hisense croit fermement que l'affichage laser dominera à l'avenir », a indiqué Dr. Lin Lan dans son allocution, soulignant que, depuis le lancement du premier Laser TV ici en 2015, Hisense a progressé en augmentant la taille de 75" à 150". La qualité de l'image a s'est encore améliorée, de la technologie de source de lumière monochromatique à la pleine couleur. Il a également souligné qu'avec une licence à vie des marques Toshiba sur les téléviseurs, Hisense s'est fixé un objectif annuel de 40 millions de téléviseurs vendus par an, ciblant la position numéro deux à l'échelle mondiale.

Avec l'excellente protection de la vue grand écran et l'expressivité des couleurs, le Laser TV Hisense a été pleinement reconnu par le marché. D'après les données de CMM, les ventes globales d'unités de téléviseurs laser ont augmenté de 107 % sur le marché des téléviseurs couleur de Chine en 2019, ce qui constitue la catégorie de produits faisant l'objet de la plus forte croissance au cours des dernières années. Sur le marché d'Amérique du Nord, les Laser TV Hisense sont également populaires auprès des consommateurs et continuent de saisir le marché du grand écran.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1062222/1.jpg

Related Links

www.hisense.com



SOURCE Hisense