Hisense Afrique du Sud annonce le lancement virtuel de ses derniers produits intelligents en 2022

Leader mondial de l'électronique, Hisense a thématisé l'événement de lancement, prévu pour le vendredi 22 juillet, autour du thème Leisure, Reimagined « Les loisirs réimaginés », en accord avec la réputation innovante et haut de gamme qu'elle s'est forgée.

Comme le thème de l'événement l'indique, le lancement virtuel de Hisense 2022 permettra aux Sud-Africains d'accueillir les produits Hisense dans leurs maisons, avec du style et de l'élégance dans chaque pièce.

L'événement de lancement vidéo de vendredi devrait être tout à fait avant-gardiste, car le fabricant a travaillé dur pour présenter sa dernière gamme d'une manière encore jamais vue auparavant. L'entreprise a fait tout son possible pour lancer chacun de ses produits sous une forme unique qui soit accessible aux consommateurs.

La gamme d'appareils électroménagers de Hisense, lancée cette semaine, offrira des solutions de haute qualité qui permettront aux Sud-Africains de réimaginer leurs loisirs tout en modernisant et en innovant leurs maisons, ce qui leur laissera plus de temps pour les choses les plus importantes de la vie : les moments avec la famille et les amis, la détente et le divertissement.

Les consommateurs pourront s'attendre à voir chaque nouveau produit Hisense et toutes les informations essentielles, ce qui leur permettra de faire un achat plus éclairé. Les téléspectateurs du lancement pourront également tenter leur chance pour gagner des prix exceptionnels d'une valeur de 50 000 rands.

Un bref aperçu du programme du lancement virtuel de Hisense 2022 pour le marché sud-africain révèle une gamme exceptionnelle de produits haut de gamme dans tous ses portefeuilles de produits de consommation, notamment :

Hisense 100L9G - le dernier téléviseur laser d'Hisense projette jusqu'à 100" avec une résolution 4K , en utilisant le système d'exploitation VIDAA smart TV pour fournir une offre de contenu presque infinie ;

- le dernier téléviseur laser d'Hisense projette jusqu'à 100" avec une résolution , en utilisant le système d'exploitation VIDAA smart TV pour fournir une offre de contenu presque infinie ; Série Hisense 2022 ULED - la nouvelle gamme de téléviseurs ULED exploite la technologie des points quantiques pour afficher plus d'un milliard de couleurs différentes, pour un contenu époustouflant qui peut être contrôlé par commande vocale ;

- la nouvelle gamme de téléviseurs ULED exploite la technologie des points quantiques pour afficher plus d'un milliard de couleurs différentes, pour un contenu époustouflant qui peut être contrôlé par commande vocale ; Réfrigérateur Hisense H780SB-IDL - avec sa grande capacité, sa connexion WiFi et ses modes Super Freeze, Super Cool et Éco, le réfrigérateur H780SB-IDL est l'un des plus haut de gamme disponibles sur le marché ;

- avec sa grande capacité, sa connexion WiFi et ses modes Super Freeze, Super Cool et Éco, le réfrigérateur H780SB-IDL est l'un des plus haut de gamme disponibles sur le marché ; Barre de son Hisense U5120G - complément idéal de tout téléviseur, la barre de son Hisense U5120G est dotée de 11 haut-parleurs et d'un puissant caisson de basse sans fil pour offrir aux utilisateurs une expérience de son surround de qualité cinématographique ;

- complément idéal de tout téléviseur, la barre de son Hisense U5120G est dotée de 11 haut-parleurs et d'un puissant caisson de basse sans fil pour offrir aux utilisateurs une expérience de son surround de qualité cinématographique ; Machine à laver à chargement frontal Hisense WFQR1214VAJMWT - une machine puissante de 12 kg équipée de la technologie de dosage automatique Hisense, du système Jet Wash développé par ses soins et d'un écran LED intelligent intégré ;

- une machine puissante de 12 kg équipée de la technologie de dosage automatique Hisense, du système Jet Wash développé par ses soins et d'un écran LED intelligent intégré ; Hisense H60 Zoom - découvrez le dernier smartphone haut de gamme de Hisense, doté d'un écran AMOLED incurvé et de fonctions de déverrouillage par reconnaissance faciale et par empreinte digitale.

Les consommateurs sont invités à assister à l'événement de lancement virtuel en direct ICI le vendredi 22 juillet à 14 h tout en se préparant à Réimaginer l'élégance et les loisirs.

Les participants à l'événement de lancement auront une chance de gagner des prix d'une valeur de 40 000 rands composés de produits Hisense ainsi que des bons d'achat @Home, d'autres bonnes affaires et cadeaux d'une valeur de 10 000 rands.

Avec une gamme de produits allant du divertissement à l'électroménager en passant par le mobile et la climatisation, Hisense a distribué ses produits dans plus de 3 000 chaînes de magasins et 500 magasins franchisés d'électroménager en Afrique du Sud.

Son site de production en Afrique du Sud, établi en 2013, a continuellement amélioré ses compétences technologiques et augmenté sa capacité de production de téléviseurs et de réfrigérateurs. Il lui permettra également de proposer continuellement ses produits « réimaginez votre vie » aux consommateurs sud-africains.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1864581/image_1.jpg

SOURCE Hisense SA Sales Holdings (Pty) Ltd