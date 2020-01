Hisense annonce le lancement mondial de sa plateforme de télévision intelligente revisitée VIDAA

« Vidaa regroupe les contenus des meilleurs partenaires mondiaux et locaux. Nous comptons d'ores et déjà plusieurs partenaires mondiaux parmi lesquels Netflix, Prime Video, YouTube, Red Bull TV, Deezer, DAZN, Rakuten TV et Hungama. Grâce à la nouvelle mise à jour, nous ajoutons également à notre plateforme un nouveau partenariat avec le service de streaming TV en direct axé sur les sports, fuboTV. L'application de fuboTV est d'ores et déjà préinstallée dans chaque téléviseur Hisense doté du système d'exploitation Vidaa, et vous avez la possibilité d'accéder à une expérience sportive personnalisée de manière fluide, en cliquant sur le bouton "Sports" situé sur la télécommande », a déclaré le Dr Lin.

L'intégration de fuboTV dans Vidaa permet d'ajouter à la plateforme toutes les principales ligues (NFL, NBA, MLB et NHL), ainsi que les sports universitaires et les matchs locaux et régionaux, qui sont facilement accessibles et présentés dans l'interface utilisateur intuitive. En outre, fuboTV est l'un des rares fournisseurs à proposer un accès en streaming aux sports en 4K, ce qui offre véritablement la meilleure expérience de visionnage. fuboTV pour Vidaa offre également un accès à un large éventail de programmes de divertissement et d'actualités.

Cette même capacité d'accès direct a également été appliquée pour les contenus musicaux. Il est désormais plus facile que jamais d'accéder directement à Music on YouTube, service de streaming musical dédié, qui vous guide dans l'univers de la musique. En un seul clic, accédez à vos artistes musicaux préférés et à des clips vidéo sur YouTube Music.

« Outre les piliers sportifs et musicaux, deux éléments supplémentaires sont intégrés à la plateforme. En créant Vidaa Art, Hisense s'est associée à DeviantArt, communauté d'art numérique leader mondiale. Créée en 2000, DeviantArt compte plus de 48 millions de membres ayant présenté plus de 370 millions d'œuvres d'art originales. Les œuvres d'art numérique de plusieurs centaines de leurs artistes parmi les plus talentueux sont disponibles gratuitement pour tous les utilisateurs de Vidaa, transformant leur salon en une galerie d'art. » Cette fonctionnalité est disponible via un bouton d'accès direct sur tous les téléviseurs Vidaa Hisense, ayant préinstallé l'application DeviantArt. Les créateurs de Vidaa ont également déployé tous leurs efforts pour regrouper les meilleurs contenus gratuits financés par la publicité sur leur plateforme, et pour les présenter de manière intégrée et fluide. Vidaa Free, accessible via un bouton d'accès direct, intègre d'ores et déjà, entre autres, PlutoTV, TubiTV et Xumo, et s'enrichit régulièrement grâce à de nouveaux partenaires mondiaux et locaux.

Parmi les initiatives importantes que déploie Hisense sur la scène internationale figure l'accès gratuit à l'éducation sur le grand écran. C'est la raison pour laquelle en Afrique du Sud, marché sur lequel Hisense est leader grâce à la vente de plus d'un tiers des téléviseurs du marché, nous nous sommes associés à Mindset, ONG soutenue par la Fondation Nelson Mandela, pour offrir sur le grand écran plus de 5 000 vidéos éducatives aux enfants âgés de 6 à 18 ans. Cette initiative unique sera étendue à d'autres marchés à travers le monde.

Outre les États-Unis, Hisense lance la plateforme Vidaa actualisée dans plus de 120 territoires à travers le monde au T1 de cette année, pour soutenir son expansion internationale.

Lancé en 2014, Vidaa est un système d'exploitation ouvert actuellement utilisé sur les téléviseurs Hisense. En seulement 6 ans, il est devenu un solide concurrent mondial dans l'univers des plateformes de télévision intelligente. En 2020, Vidaa sera réactualisé en version Vidaa 4.0, et sera préinstallé sur tous les nouveaux téléviseurs Hisense. Vidaa regroupe les contenus des meilleurs partenaires mondiaux et locaux pour les utilisateurs Vidaa.

