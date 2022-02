Hisense annonce son partenariat pour les appareils électroménagers avec la saison 4 de MasterChef South Africa

CAPE TOWN, Afrique du Sud, 3 février 2022 /PRNewswire/ -- Hisense, fournisseur d'appareils électroménagers et de cuisine haute performance, a annoncé qu'il sera un partenaire électroménager pour la quatrième saison très attendue de MasterChef South Africa. En tant que créateurs d'appareils électroménagers intelligents et fiables qui répondent aux exigences des consommateurs modernes, Hisense aidera les concurrents à tracer leur route vers la victoire en cuisinant et mitonnant leurs plats avec les plaques de cuisson Hisense HHU60GAGR et le four Hisense BI5223BB.

« Nous sommes fiers de nous joindre à MasterChef South Africa en tant que partenaire pour la quatrième saison de MasterChef South Africa, à ce jour la plus passionnante. Hisense se réjouit d'être le bras droit des candidats, tout en aidant les Sud-Africains à repenser leur vie quotidienne avec des appareils fabriqués localement qui intègrent des technologies de pointe, un design de qualité et un service chaleureux », a déclaré Patrick Hu, directeur marketing d'Hisense South Africa.

Doté d'une fonction d'auto-allumage et de conception du contrôle avec des boutons avant peu encombrants, les plaques de cuisson Hisense HHU60GAGR permettra aux participants de gagner du temps et d'optimiser leur zone de cuisson tout en préparant rapidement de nouveaux plats inventifs. Le support de casseroles en fonte assure la stabilité des ustensiles de cuisine et la technologie Flame Failure protège les chefs tout au long des 20 épisodes de la saison.

En ce qui concerne la cuisson, le four Hisense BI5223BB cuit les plats rapidement et uniformément avec son ventilateur turbo chauffant, tout en offrant les mêmes qualités qu'un four à bois avec sa forme de cavité unique. Couplé avec le Cooling System Plus, la porte intérieure amovible en verre et la fonction de nettoyage à la vapeur, le four est en mesure de relever tous les défis dans la cuisine MasterChef ou à la maison.

Hisense SA lancera une série de campagnes, y compris des campagnes numériques, des annonces Competition Promotion, DSTV et YouTube, afin de promouvoir ses produits, couvrant la télévision ainsi que les produits blancs. Les autres appareils électroménagers de Hisense, tels que le four Hisense HBO60201, les plaques de cuisson Hisense H60STEB, l'extracteur Hisense HHO60PABL et la cuisinière indépendante Hisense HFS90GA5ES, deviendront également des attractions pendant le partenariat.

La quatrième saison de MasterChef South Africa verra s'affronter 20 concurrents au cours de 20 épisodes pour un grand prix de 1 million de rands et le titre convoité de MasterChef. La dernière saison accueillera également un tout nouveau jury, qui inclut la célèbre cheffe, styliste culinaire et autrice primée Zola Nene ; le chef primé du restaurant The Restaurant at Waterkloof, Gregory Czarnecki ; et la légende culinaire sud-africaine et rédactrice en chef du magazine Fresh Living, Justine Drake.

La première émission de la saison 4 de MasterChef South Africa sera diffusée le lundi 28 février 2022 sur M-Net (DStv Channel 101) à 18 h 00.

SOURCE Hisense SA Sales Holdings (Pty) Ltd