Hisense annonce un partenariat mondial avec l'organisation de sport électronique Fnatic

« Nous sommes ravis de nous associer à Fnatic, l'une des plus grandes organisations de sport électronique au monde, dans le cadre d'un effort conjoint visant à améliorer la qualité de vie des amateurs de Fnatic et de sport électronique », a déclaré Alex Zhu, vice-président de Hisense International. « Nous espérons faire d'Hisense TV et de nos appareils électroménagers des incontournables pour les amateurs en explorant constamment leurs besoins, afin de leur permettre de se concentrer sur chaque instant des sports électroniques. Soutenus par le système d'exploitation VIDAA unique qui a été lancé à Hisense TV, nous sommes déterminés à offrir plus de contenu de sport électronique et Fnatic aux amateurs. »

Hisense fournit des appareils électroménagers intelligents et fiables, y compris des téléviseurs, des réfrigérateurs, des climatiseurs, des machines à laver et des appareils de cuisine, qui répondent aux exigences des consommateurs modernes. Dans le cadre de l'entente, toutes les installations de Fnatic seront modernisées au moyen de produits Hisense. Fnatic aura également accès au réseau mondial de clients d'Hisense, ce qui lui permettra d'élargir son public et de renforcer sa base d'adeptes. Ce partenariat représente une autre étape stratégique dans l'expansion continue de Fnatic en Chine.

« Nous sommes fiers de nous associer à Hisense, une entreprise avant-gardiste et novatrice qui s'est engagée à apporter du bonheur dans les foyers de millions de familles », a déclaré Sam Mathews, fondateur et PDG de Fnatic. « En tant que partenaires de confiance, nous sommes ravis de faire profiter nos amateurs, nos joueurs et nos créateurs de cette collaboration. »

À propos d'Hisense

Fondée en 1969, Hisense a son siège social à Qingdao, en Chine. Au cours des 51 dernières années, Hisense a toujours adhéré à ses valeurs fondamentales d'intégrité, d'innovation, de souci du client et de durabilité. La société travaille dans des domaines tels que le multimédia, les appareils ménagers, les technologies de l'information intelligentes et les industries de services modernes. Hisense a établi 54 entreprises et bureaux à l'étranger, 14 installations de production internationales haut de gamme et 17 centres de recherche et de développement dans le monde entier, dans le seul but d'offrir des produits de premier ordre et abordables qui améliorent la vie des consommateurs.

À propos de Fnatic

Fnatic est une marque mondiale de sport électronique dont le siège social se trouve à Londres et qui se consacre à appuyer les joueurs et créateurs. La société a été fondée en 2004 par Sam Mathews, et ses équipes ont depuis remporté plus de 200 championnats dans 30 jeux différents. Poussée par le divertissement, Fnatic aide les marques les plus avant-gardistes à communiquer avec les jeunes. Elle offre du contenu, des expériences et des activations de premier plan dans l'industrie grâce à des bureaux et à des installations dans des villes allant de Los Angeles à Tokyo. Pour en savoir plus, consultez le fnatic.com.

