Hisense Anuncia a Embaixadora Global da Marca Gong Li

Gong Li conduziu os filmes chineses para o cenário internacional. A cooperação entre Gong Li e a Hisense, que tem promovido marcas chinesas pelo mundo, traz o melhor de cada um. A razão mais importante para escolher Gong Li é seu espírito supremo, que coincide com a confiabilidade e o foco da marca Hisense. Além disso, essa cooperação beneficia as atividades de marketing no exterior. Como uma das atrizes chinesas mais reconhecidas mundialmente, seus filmes "Red Sorghum", "The Story of Qiu Ju" e "Farewell My Concubine" ganharam o Prêmio Urso de Ouro do Festival Internacional de Cinema de Berlim, o Prêmio Leão de Ouro do Festival Internacional de Cinema de Veneza e a Palma de Ouro do Festival Internacional de Cinema de Cannes, respectivamente. Também participou do Júri do Festival Internacional de Cinema de Veneza e do Festival Internacional de Cinema de Tóquio, com profissionalismo incomparável na indústria cinematográfica chinesa.

Gong Li é conhecida como a "Rainha", enquanto a Hisense é o rei absoluto no mercado de TV chinês. De acordo com a CMM, uma organização de dados terceirizada confiável, a Hisense liderou o mercado de TV chinês em participação de mercado de 2004 a 2019. Particularmente no campo de telas grandes de última geração acima de 80 polegadas, a Hisense Laser TV ocupa com firmeza o primeiro lugar no mercado, sendo líder absoluto do mercado de telas grandes. Enquanto isso, a Hisense TV tornou-se líder de mercado em países como Japão, Austrália e África do Sul. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo China International Publishing Group, a Hisense foi uma das marcas chinesas mais conhecidas pelos cidadãos estrangeiros por muitos anos.

A cooperação estava prevista para ser anunciada durante a UEFA EURO 2020. Em virtude da COVID-19, o anúncio foi divulgado com o filme. A cooperação com Gong Li é uma extensão da assinatura de Benedict Cumberbatch como embaixador da marca para a Copa do Mundo de 2018. Gong Li é dedicada e respeitosa com sua carreira, e cada um de seus papéis principais é fruto do foco contínuo em suas habilidades de atuação. A Hisense atribui grande importância à tecnologia e à qualidade, e é totalmente reconhecida pelos consumidores nos mercados japonês, europeu e americano. Além disso, a atitude calma e modesta de Gong combina bem com a Hisense, uma empresa de tecnologia pragmática. O tema atraente do pôster, "Who is Better Than Me" (Quem é melhor do que eu), transmite de maneira adequada a força e a confiança de ambos os lados.

A Hisense também lançou o primeiro monitor de transmissão de benchmarking de alta qualidade atualmente na China, que formou uma conexão valiosa com a imagem profissional de Gong Li no filme e demonstrou a precisão e exclusividade consistentes de Hisense na seleção de embaixadores da marca.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1282162/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1282160/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1282161/image_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1282159/image_4.jpg

FONTE Hisense

Related Links

www.hisense.com



SOURCE Hisense