Hisense apresenta seu comercial de televisão da Copa do Mundo da FIFA Catar 2022™ "Perfect Match" antes do torneio

"Perfect Match" é o tema oficial da campanha global da Copa do Mundo da FIFA Catar 2022™ da Hisense, que faz referência às partidas da Copa do Mundo com cada momento emocionante e inesquecível dos clientes globais em frente à televisão, bem como aos parceiros com a missão, a aspiração e a qualidade complementares, o que representa as relações perfeitas da Hisense, da Copa do Mundo da FIFA Catar 2022™ e dos torcedores globais.

No comercial de televisão sob o tema "Perfect Match", a Hisense apresenta seus produtos mais recentes com tecnologia avançada e qualidade de produto de alto padrão, incluindo TV a Laser, TV ULED, geladeira, etc., que estão prontos para oferecer aos consumidores globais e aos torcedores de futebol uma experiência visual agradável durante este torneio da Copa do Mundo.

A mais recente inovação da Hisense empodera os torcedores globais para a Copa do Mundo da FIFA Catar 2022™

No início deste ano, a Hisense foi anunciada como patrocinadora oficial da Copa do Mundo da FIFA Catar 2022™ e divulgou sua linha completa, premiada e inovadora de TVs e eletrodomésticos inteligentes. A Hisense está comprometida em criar uma experiência imersiva de visualização de partidas para a maior celebração do futebol internacional, aprimorando o poder do esporte, reunindo a comunidade global de maneiras novas e inovadoras e ajudando os torcedores globais a expressar sua felicidade pessoal, prazer e paixão.

Nos últimos anos, a Hisense, como patrocinadora oficial de dois torneios consecutivos da Copa do Mundo da FIFA, insistiu em elevar o reconhecimento mundial e melhorar o reconhecimento dos produtos de alto nível por meio de marketing esportivo. "O nosso objetivo para este ano é celebrar e aprimorar os momentos emocionantes de conexão para os torcedores de futebol por meio da campanha global 'Perfect Match'", acrescentou Candy Pang, vice-gerente geral do Departamento de Gestão de Marcas do Hisense Group.

O recém-lançado comercial de televisão da Hisense será uma das muitas maneiras de divulgar sua campanha da Copa do Mundo de 2022. Nos meses anteriores à partida de abertura e ao longo de todo o torneio, estima-se que a Hisense lance uma série de eventos com o objetivo de oferecer a todos os amantes de futebol partidas perfeitas, com uma experiência de visualização vívida nesta festa esportiva mundial.

