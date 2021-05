Hisense aumenta valor da marca, com o objetivo de atingir uma receita de 47 bilhões de dólares até 2025

Embora impactada pela pandemia, a Hisense continuou o investimento na construção de marcas para expandir os negócios no exterior. Em 2020, a receita externa da Hisense era de US$ 7,93 bilhões, correspondendo a quase 40% da receita total, e o crescimento anual foi de 18,2%. Os dados do primeiro trimestre de 2021 mostram que a participação das receitas da Hisense no exterior ultrapassou 42%. De acordo com a meta de estratégia de globalização da Hisense, a empresa tem como objetivo atingir uma receita de 47 bilhões de dólares até 2025, onde os mercados estrangeiros corresponderão a 50% do total.

"A globalização da Hisense deve ser abrangente, incluindo desenvolvimento, fabricação, branding e marketing de produtos", disse Jia Shaoqian, presidente do Hisense Group.

A Hisense iniciou a operar no exterior em 1985 e estabeleceu formalmente uma empresa sul-africana em 1996 para construir sua primeira base de produção no exterior. Até o momento, a Hisense tem 90 mil funcionários em 54 empresas em todo o mundo, com 16 centros de P&D e 16 bases de produção. Desde inovação tecnológica de ponta até design de produtos localizados, a Hisense acelera gradualmente o processo de localização e globalização, fortalecendo continuamente a construção da marca.

Adquirir marcas locais conhecidas é uma parte importante da estratégia de globalização da empresa, que desafia as capacidades de gestão multicultural da Hisense. Tomando como exemplo a aquisição da Toshiba Visual Solutions Corporation ("TVS"), a Hisense adotou o princípio da gestão localizada. Todas as posições de departamento são administradas por gerentes japoneses e os cargos adjuntos são designados a partir da matriz, o que também estimula positivamente a vitalidade da força de trabalho.

A Hisense também foi reconhecida por contribuir com as comunidades locais. O projeto do parque Industrial de eletrodomésticos da Hisense na África do Sul foi um caso notável mencionado pela UNOSSC, já que a empresa impulsionou não só o desenvolvimento sustentável do setor de manufatura local, mas também criou oportunidades de emprego, aumentando com sucesso o desenvolvimento financeiro e social na África do Sul.

Em termos de construção de marcas, a Hisense insiste na construção de IP esportivo, utilizando os esportes como uma conexão com os consumidores para melhorar a comunicação emocional. Desde 2016, a Hisense tem patrocinado os principais eventos, como a Euro 2020 e a Copa do Mundo da FIFA. Além disso, a Hisense acelerou sua globalização e rejuvenescimento da marca e alcançou um aumento significativo em sua participação de mercado e equidade da marca ao se unir ao PSG, clube de futebol mundialmente conhecido, e à organização de e-sports FNATIC.

Atualmente, a Hisense cresceu passando de fabricante de TV para ser fornecedora de sistemas de solução em tela em vários cenários. Além do setor de eletrodomésticos, a Hisense também está desenvolvendo saúde inteligente, cidades inteligentes e vida inteligente para construir a marca mais confiável e valiosa do mundo.

