Hisense avança estratégia de crescimento no mercado do Oriente Médio, intensificando seus esforços de globalização

Desde que a Hisense entrou no mercado sul-africano pela primeira vez em 1996, vem construindo sua influência e competitividade de marca no mercado do Oriente Médio e da África há mais de 20 anos. A dedicação de longo prazo testemunhou o crescimento acelerado da Hisense neste mercado emergente: de 2017 a 2021, a receita de vendas da Hisense no Oriente Médio e na África cresce de 663 milhões de dólares para 1,28 bilhões de dólares, alcançando uma taxa média de crescimento anual de 17,88%. Em 2022, as vendas da Hisense em Dubai tiveram um aumento de 22% Y-O-Y (Taxa de Variação Homóloga) nos primeiros 10 meses.

"O Oriente Médio tornou-se um dos mercados de crescimento mais rápido da Hisense em todo o mundo e constitui parte integrante da estratégia de globalização da Hisense", disse Jason Ou, presidente da Hisense MEA.

O sucesso da Hisense no mercado do Oriente Médio compartilha uma conexão inseparável com suas práticas de localização. Ao longo dos anos, a Hisense vem incorporando seus esforços de P&D com diversas necessidades de mercado, lançando produtos premium e localizados para os consumidores. Em março de 2022, a Hisense recebeu o "Dubai Quality Global Award", que é um reconhecimento oficial das conquistas excepcionais e contribuições positivas da Hisense para a recuperação e o desenvolvimento econômico local.

2022 marca outro ano crítico no esquema de desenvolvimento da Hisense no Oriente Médio. Este ano, a Hisense aterrissou sua primeira loja emblemática em Dubai e planeja abrir 4 lojas emblemáticas no Oriente Médio em 2022. "A Hisense espera usar as lojas emblemáticas de ponta para melhorar a imagem da marca Hisense como uma empresa multinacional confiável com produtos de alto nível e tecnologias de ponta", disse Ou.

FIFA World Cup Catar 2022TM: principal mecanismo de crescimento para a Hisense Globalization

Tornar-se o patrocinador da FIFA World Cup 2022TM é um marco na estratégia de globalização da Hisense. Com a FIFA World CupTM sendo realizada pela primeira vez no Oriente Médio, a Hisense espera aprofundar seus laços com os clientes do Oriente Médio e elevar ainda mais sua conscientização global da marca por meio da cooperação profunda com a FIFA.

Por exemplo, a Hisense vem ajudando Doha na construção de um sistema de transporte inteligente utilizando sua tecnologia B2B. O projeto entrou em vigor durante o torneio, garantindo tráfego eficiente com base na trajetória do GPS e funções de rastreamento de vídeo em tempo real.

Para a Hisense, o patrocínio da FIFA World CupTM não é apenas uma decisão padrão de marketing. Também é uma forma importante de formar um vínculo autêntico com os consumidores globais por meio dos esportes, que honra os espíritos universais e derruba barreiras linguísticas.

FONTE Hisense

