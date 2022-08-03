Hisense блистает на Женском кубке УЕФА 2022, занимая лидирующие позиции на мировом рынке

ЦИНДАО (Китай), 3 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- Один из самых ожидаемых чемпионатов 2022 года, Европейский кубок по футболу УЕФА среди женщин, завершился победой Англии, и его посетили рекордные 87 192 болельщика. Благодаря спортивному маркетингу и технологическим инновациям компания Hisense, по праву гордящаяся своей многолетней поддержкой турнира, заняла лидирующие позиции в области повышения осведомленности о бренде и продаж продукции, заложив прочную основу для глобального расширения и укрепления репутации компании Hisense.

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«Помни имя»: как компания Hisense завоевала новых поклонников на Чемпионате Европы по футболу УЕФА среди женщин 2022 года

Будучи международным партнером турнира, в целях повышения осведомленности и продвижения женского футбола компания Hisense поощряет интерес к женскому футболу с помощью различных маркетинговых кампаний.

В рамках одной из кампаний были организованы викторины, ежедневные репортажи и конкурсы в социальных сетях, а болельщикам было предложено загрузить видеоролики о своих футбольных талантах, чтобы получить возможность выиграть телевизор Hisense 4K U7, а некоторые счастливые болельщики выиграли билеты на Финал турнира в Уэмбли. Кампания охватила более 6 миллионов человек, включая более 400 тысяч участников и более миллиона просмотров видео.

Для поддержки женского футбола среди широкой публики компания Hisense предложила денежные пожертвования в рамках кампании #RememberTheName (Помни имя). Все, кто сделали покупки в ходе кампании, могли пожертвовать свой кешбэк на поддержку женского спорта, а компания Hisense со своей стороны пожертвовала такие же суммы.

Hisense блистает на футбольном поле, укрепляя свою репутацию и рыночные показатели

Опираясь на репутацию турнира и маркетинговые стратегии, компания Hisense успешно продемонстрировала свои технологии и сильные стороны потребителям по всему миру и установила более тесные партнерские отношения с деловыми партнерами.

С тех пор как компания Hisense начала свою деятельность в области спортивного маркетинга, она получила высокую оценку и поддержку по всему миру. Например, значительно вырос спрос европейских потребителей на различные продукты компании Hisense; поэтому компания Hisense недавно создала новый научно-исследовательский центр в Веленье и инвестировала более 50 миллионов евро в повышение качества продукции для потребителей; европейские бренды, такие как Darty и Boulanger, ведущие производители бытовой техники и электроники, стали основными деловыми партнерами компании Hisense. Коммерческий успех компании Hisense International Co., Ltd. в первой половине 2022 года нашел выражение в увеличении выручки от продаж на 5% по сравнению с предыдущим годом, что позволило добиться выдающихся результатов в плане расширения международного бизнеса компании Hisense.

Наряду с укреплением позиций бренда и расширением глобального рынка спортивный маркетинг является одной из важнейших стратегий компании Hisense для достижения выдающегося роста бизнеса по всему миру. Благодаря всеобъемлющим возможностям, инновационной продукции и стратегиям продвижения бренда компания Hisense в настоящее время сохраняет конкурентное преимущество на мировом рынке.

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SOURCE Hisense