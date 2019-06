Hisense brilha como patrocinador oficial das finais da Liga das Nações da UEFA

As finais serão realizadas em Portugal de 5 a 9 de junho com intensa competição entre Portugal, Suíça, Inglaterra e Holanda lutando pelo campeonato. A Hisense será predominante no campo durante todo o torneio, promovendo sua campanha "Skills Brought to Life" nas placas de LED, telas gigantes dos estádios e áreas designadas para exibição comercial.

Com a grande quantidade de talentos a serem exibidos durante o torneio, a Hisense concentrou sua campanha em torno da celebração das extraordinárias "Habilidades" dos melhores jogadores de futebol do mundo. Dois dos jogadores mais habilidosos do presente e do passado, os embaixadores Bernardo Silva e Deco eram a dupla perfeita para liderar a campanha. Os dois jogadores se juntaram nas interações de mídia social da Hisense com fãs de futebol do mundo todo, trazendo uma experiência inesquecível para muitos enquanto esperavam as finais do torneio.

Todo o histórico de participação da Hisense no futebol mostrou como o impacto do marketing esportivo pode ser forte. O conhecimento global da marca Hisense vem aumentando ao longo dos anos com os bem-sucedidos patrocínios da UEFA EURO 2016 e da Copa do Mundo de 2018. Com a aproximação da UEFA Euro 2020, a próxima grande jogada da Hisense em marketing esportivo ainda está por vir.

