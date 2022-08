Hisense brilha na UEFA Women's EURO 2022™ e conquista posição de campeã no mercado global

QINGDAO, China, 3 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Como um dos jogos mais aguardados de 2022, a UEFA Women's EURO 2022™ terminou com a coroação da Inglaterra, testemunhada por um público recorde de 87.192 pessoas. Como parceira orgulhosa do torneio, com anos de marketing esportivo e inovação tecnológica, a Hisense conquistou uma posição de campeã em reconhecimento da marca e vendas de produtos, estabelecendo com sucesso uma sólida base para a expansão global e reputação da Hisense.

Remember The Name: como a Hisense conquistou novos fãs na UEFA Women's EURO 2022

Como parceira global do torneio, para aumentar a conscientização e promover o futebol feminino, a Hisense intensificou o entusiasmo dos consumidores e o interesse pelo futebol feminino por meio de várias campanhas de marketing.

Uma das campanhas contou com testes de perguntas e respostas, destaques diários e competições nas redes sociais e também incentivou os fãs a enviarem vídeos de seus talentos de futebol para terem uma chance de ganhar uma TV 4K U7 da Hisense. Além disso, alguns fãs sortudos ganharam ingressos para a final do torneio em Wembley. A campanha atingiu mais de seis milhões de pessoas, com mais de 400 mil engajamentos e mais de um milhão de visualizações de vídeos.

Para apoiar o futebol feminino em nível de base, a Hisense ofereceu doações em forma de cashback com a campanha #RememberTheName. Os consumidores que compraram durante a campanha podiam doar seu cashback para a Women in Sport, e a Hisense fazia uma doação da mesma quantia.

Hisense impressiona em campo, com melhor reputação e desempenho no mercado

Aproveitando as estratégias de reconhecimento e marketing do torneio, a Hisense apresentou com sucesso sua tecnologia e pontos fortes a consumidores do mundo todo e firmou parcerias mais profundas com seus parceiros comerciais.

Desde que iniciou seus esforços de marketing esportivo, a Hisense recebeu muitos elogios e apoio em todo o mundo. Por exemplo, a demanda dos consumidores europeus pelos diferentes produtos da Hisense aumentou muito; portanto, a Hisense estabeleceu recentemente um novo centro de P&D em Velenje e investiu mais de 50 milhões de euros para melhorar a entrega de produtos de alta qualidade aos consumidores; marcas europeias como Darty e Boulanger, varejistas líderes de eletrodomésticos e eletrônicos, tornaram-se os principais parceiros comerciais da Hisense. Com várias conquistas comerciais, no primeiro semestre de 2022, o faturamento proveniente das vendas da Hisense International Co., Ltd. aumentou cinco por cento em relação ao ano anterior, gerando resultados brilhantes para as expansões comerciais internacionais da Hisense.

Juntamente com a consolidação da força da marca e a expansão no mercado global, o marketing esportivo é uma estratégia essencial para a Hisense conseguir um crescimento comercial notável em todo o mundo. Com recursos abrangentes, produtos inovadores e estratégias de branding, a Hisense está mantendo atualmente sua vantagem competitiva no mercado global.

FONTE Hisense

