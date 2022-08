Hisense brille dans l'UEFA Women's EURO 2022™, une position de championne sur le marché mondial

QINGDAO, Chine, 4 août 2022 /PRNewswire/ -- L'un des jeux les plus attendus de 2022, l'UEFA Women's EURO 2022™ s'est terminé avec l'Angleterre couronnée, avec un record de 87192 spectateurs. En tant que fier partenaire du tournoi, grâce à des années de marketing sportif et d'innovation technologique, Hisense a atteint une position de champion dans la notoriété de la marque et la vente de produits, jetant avec succès une base solide pour l'expansion et la réputation mondiale d'Hisense.

N'oubliez pas le nom : Comment Hisense a gagné de nouveaux fans à l'UEFA Women's EURO 2022

image_1 image_2 image3

En tant que partenaire mondial du tournoi, pour accroître la sensibilisation et promouvoir le football féminin, Hisense a accru l'enthousiasme et l'intérêt des consommateurs pour le football féminin grâce à diverses campagnes de marketing.

Un des jeux-questionnaires de la campagne, les faits saillants quotidiens et les compétitions sur les médias sociaux, ont également encouragé les fans à télécharger des vidéos de leurs talents de football pour courir la chance de gagner un Hisense 4K U7 TV, et certains fans chanceux ont remporté des billets pour la finale du tournoi à Wembley. La campagne a touché plus de 6 millions de personnes, avec plus de 400 000 engagements et plus d'un million de visionnements de vidéos.

Pour soutenir le football féminin au niveau local, Hisense a offert des dons en argent par le biais de la campagne #RememberTheName. Les consommateurs qui ont acheté pendant la campagne pouvaient donner leur prime à Women in Sport, et Hisense a égalé leurs dons.

Hisense étourdit sur le terrain de football, la réputation de l'entreprise améliorée et la performance du marché

En tirant parti de la reconnaissance et des stratégies de marketing du tournoi, Hisense a réussi à présenter sa technologie et ses forces aux consommateurs du monde entier et à établir des partenariats plus étroits avec des partenaires commerciaux.

Depuis que Hisense a commencé ses efforts de marketing sportif, il a reçu beaucoup d'éloges et de soutien dans le monde entier. Par exemple, la demande des consommateurs européens pour les différents produits d'Hisense a considérablement augmenté; ainsi, Hisense a récemment établi un nouveau centre de R&D à Velenje et a investi plus de 50 millions d'euros pour mieux livrer des produits de haute qualité aux consommateurs; Des marques européennes telles que Darty et Boulanger, leaders de l'électroménager et de l'électronique, sont devenues les principaux partenaires commerciaux d'Hisense. Avec diverses réalisations commerciales, au premier semestre de 2022, le chiffre d'affaires d'Hisense International Co., Ltd. a augmenté de 5 % sur 12 mois, obtenant des résultats brillants pour l'expansion des affaires internationales d'Hisense.

Avec la consolidation de la force de la marque et l'expansion du marché mondial, le marketing sportif est une stratégie essentielle pour Hisense de réaliser une croissance commerciale remarquable à l'échelle mondiale. Grâce à des capacités complètes, des produits innovants et des stratégies de marque, Hisense conserve désormais un avantage concurrentiel sur le marché mondial.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1871473/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1871474/image_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1871475/image3.jpg

SOURCE Hisense