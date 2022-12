Hisense bringt den Bereich der Laserdisplays mit der DLP®-Technologie von Texas Instruments voran

Seit Hisense vor 15 Jahren in die Laser-Display-Branche eingestiegen ist, hat sich das Unternehmen der Entwicklung der 4K- und später der 8K-Technologie verschrieben. In den vergangenen Jahren hat Hisense nach der bestmöglichen Laserquelle für Laser-TVs geforscht und erfolgreich eine ausgereifte Laser-Display-Technologie entwickelt, die auf der DLP-Technologie von TI basiert. Dank dieser Technologie können Hisense Laser TVs nun allen Kunden ultrahochauflösende Displays und erstklassige Audioqualität bei geringerem Stromverbrauch bieten. In Zusammenarbeit mit dem Chipsatz-Hersteller Texas Instruments hat Hisense hochentwickelte Laser-Displays entwickelt, die Museen, Kunstgalerien und sogar Restaurants in die Lage versetzen, ein umfassendes Erlebnis zu bieten.