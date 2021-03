­Hisense capacita as mulheres a enfrentarem desafios

A Hisense valoriza o respeito, a dedicação, a inovação e a eficiência como seu espírito corporativo. "Respeito" aparece no topo da lista. A empresa defende a igualdade de gênero e oferece oportunidades de emprego iguais para as funcionárias em todo o mundo. A proporção de mulheres na equipe global da Hisense é de cerca de 40 %, superior à média global de 38,89% (de acordo com o Banco Mundial).

A Hisense incentiva mais mulheres a buscarem crescimento na carreira, a romperem o preconceito e a alcançarem posições mais altas no local de trabalho. Na fábrica da Hisense em Atlantis em 2018, 80% dos líderes de equipe da cadeia de produção de TVs são funcionárias da Hisense, e uma grande parte das funções administrativas da fábrica são ocupadas por mulheres. A atenção aos detalhes e a paciência das mulheres contribuem significativamente para o crescimento da Hisense.

Liderança feminina na Hisense

Em todo o mundo, a Hisense tem muitas executivas que assumiram desafios e levaram suas equipes a quebrar barreiras impostas pela pandemia.

A Sra. Tania Garonzi, vice-presidente da Hisense Austrália, liderou sua equipe que trabalhava em casa durante o confinamento na Austrália, alcançando impressionantes resultados de vendas. Em 2020, sua equipe alcançou um volume de vendas de TVs de 510.000, representando um aumento anual de 15%, ocupando o segundo lugar no mercado australiano. Com aumento anual de 28%, foram vendidas 325.000 geladeiras.

Além disso, ela se preocupa com o bem-estar dos membros de sua equipe e com o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal no novo normal. Ela os incentiva e os guia a enfrentar os desafios de uma forma flexível. "A capacidade de nossa equipe de se adaptar a novas formas de trabalhar e se manter positiva diante da adversidade teve um papel fundamental para nos ajudar a alcançar esse sucesso", disse Tania.

Apoio a mulheres nos esportes

A Hisense também cuida de mulheres nos campos esportivos. Como parceira global oficial da UEFA Women's EURO em 2017 e 2022, a Hisense incentiva os esportes profissionais femininos e inspira atletas a perseguir seus sonhos por meio da parceria com os jogos esportivos femininos. No campo de e-sports, a Hisense também está contribuindo para uma plataforma para as jogadoras atingirem seus sonhos e valores.

Como empresa global de tecnologia, a Hisense está comprometida em inspirar as mulheres e capacitá-las a ter sucesso. Durante esses tempos difíceis da pandemia, a Hisense continuará a apoiar as mulheres em todo o mundo para superar o atual dilema, assumir desafios ousados e avançar para ser pessoas melhores em diferentes cargos em vários setores.

