Hisense celebra la cuenta regresiva de un año para la Copa Mundial de la FIFA 2022™ con la campaña "Too Big to Miss"

La campaña "Too Big To Miss" mejora las experiencias del torneo

Como patrocinador del torneo más prestigioso dentro del fútbol, Hisense está marcando el evento como "Too Big to Miss" ("demasiado grande como para perdérselo"), una campaña en las redes sociales para mostrar por qué los fanáticos no pueden perderse este evento, y cómo Hisense puede ayudarlos a lograr las mejores experiencias en casa.

Too Big to Miss marca la entrada oficial de Hisense a la Copa Mundial de la FIFA™, cuando la expectativa para el torneo entre los fanáticos de todo el mundo comienza a crecer a medida que sus equipos califican para la exhibición del próximo año.

Para celebrar la cuenta regresiva de un año de la Copa Mundial de la FIFA 2022™, Hisense ofrecerá atractivos descuentos mientras lanza su campaña interactiva en las redes sociales '1121', reconociendo el hito del 21 de noviembre y dando a los fanáticos la oportunidad de ganar premios si asisten a actividades relevantes.

Los participantes podrían tener la oportunidad de ganar boletos para el torneo, productos Hisense de primera calidad o camisetas de la selección nacional como parte de la promoción.

Lleve el estadio a casa con las experiencias revolucionarias de los televisores Hisense.

ULED TV U6

Hisense U6 TV se destaca por sus colores auténticos, su brillante contraste, su movimiento claro y sus distintos detalles, lo que ofrece al modo deportivo la posibilidad de expresar imágenes deportivas suavemente para elevar las experiencias de entretenimiento a nuevas alturas.

UHD TV A7

El A7 TV lleva el entretenimiento a un nivel cinematográfico impresionante. Disfrute de colores vivos intensos con Quantum Dot (punto cuántico), la decodificación HDR10+, la tecnología Dolby Vision y la tecnología 4K, que en última instancia podrían iluminar cada momento para todos sus partidos favoritos. (Las funciones específicas varían según la región)

Laser TV L9G

La enorme pantalla de rechazo de luz ambiental (ALR) de 100 pulgadas de luz diurna produce una claridad de imagen increíble en espacios bien iluminados y ventilados, y está perfectamente sincronizada con la Laser TV L9G. Un verdadero televisor para la sala de estar que lleva los juegos deportivos al siguiente nivel.

FUENTE Hisense

