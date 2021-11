Hisense célèbre la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ à un an de l'événement avec la campagne « Too Big To Miss » (trop important pour être manqué)

Depuis le parrainage de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 ™ , Hisense a enregistré une augmentation considérable de ses ventes et de sa notoriété mondiale. En 2022, Hisense s'associe à nouveau à la FIFA, pour se concentrer sur l'innovation technologique et établir une vision commune visant à porter le football mondial vers de plus hauts sommets, dans le but de vivre les meilleurs moments à domicile pour les supporters du monde entier.

La campagne « Too Big To Miss » améliore l'expérience du tournoi

En tant que sponsor du tournoi le plus prestigieux de football, Hisense célèbre l'événement avec « Too Big to Miss », une campagne sur les réseaux sociaux destinée à montrer pourquoi les supporters ne peuvent pas le manquer - et comment Hisense peut leur permettre de vivre les meilleurs moments à domicile.

Too Big to Miss marque l'entrée officielle de Hisense dans la préparation de la Coupe du Monde de la FIFA™, alors que l'attente des fans du monde entier commence à croître au fur et à mesure que leurs équipes se qualifient pour la compétition de l'année prochaine.

Pour célébrer le compte à rebours d'un an avant la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, Hisense proposera des remises intéressantes lors du lancement de sa campagne interactive « 1121 » sur les réseaux sociaux, soulignant que le 21 novembre est une date importante et donnant aux fans la chance de gagner des prix s'ils participent à des activités pertinentes.

Les participants pourraient avoir la chance de gagner des billets pour le tournoi, des produits Hisense de qualité ou des maillots de l'équipe nationale dans le cadre de la promotion.

Vivez les incroyables sensations du stade depuis chez vous avec les téléviseurs Hisense.

TV ULED U6

Le téléviseur Hisense U6 se distingue par des couleurs authentiques, un contraste brillant, des mouvements clairs et des détails distincts. Il offre le mode Sports pour faire ressortir les images en douceur lors de matchs et élever les expériences de divertissement à de nouveaux sommets.

TV UHD A7

Le téléviseur A7 porte le divertissement à un niveau cinématographique époustouflant. Profitez de couleurs intenses et réalistes grâce au Quantum Dot, au décodage HDR10+, à la Dolby Vision et à la technologie 4K, qui pourrait finalement illuminer chaque instant de tous vos matchs préférés. (Des fonctions spécifiques varient selon les régions)

TV Laser L9G

L'écran de 100 pouces conçu pour absorber la lumière ambiante (ALR) produit une clarté d'image incroyable dans les espaces spacieux et bien éclairés, et est parfaitement compatible avec le téléviseur laser L9G. Un véritable téléviseur permettant de regarder les matchs avec une qualité sans précédent.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=YPFEAAf9-ow

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=NLEfEz8_1-0

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1693032/Too_Big_To_Miss_Campaign.jpg

SOURCE Hisense