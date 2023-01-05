Hisense CES 2023: расширение глобального присутствия и создание основы для непрерывного роста

В 2022 году компания Hisense достигла рекордных результатов, заняв 2-е место по всему миру по объемам поставок телевизоров. Это достижение убедительно демонстрирует приверженность компании Hisense производству высококачественной продукции, а также ее устойчивость в сложных условиях.

Компания Hisense, владеющая в общей сложности 66 зарубежными компаниями и представительствами, а также 31 научно-исследовательским центром, реализует свою продукцию более чем в 160 странах и регионах. Благодаря приобретению таких брендов, как Toshiba TV, gorenje и Sanden, компания Hisense вывела свою глобальную деятельность на новый уровень, еще больше расширив категории продукции.

Hisense также расширяет бизнес B2B в качестве нового развивающегося сектора. Кроме того, в направлении интеллектуального развития компания Hisense разработала стратегию «умного дома», используя свои сильные стороны как в области технологий отображения, так и в сфере бытовой техники. «Наша операционная платформа интеллектуального телевидения VIDAA и платформа бытовой техники умного дома ConnectLife позволяют объединить устройства умного дома для создания единой экосистемы», — заявил Дэвид.

Глобальное партнерство и спонсорская поддержка дают Hisense известность в сфере бытовой техники

Это был долгий путь после первого заявления в 2004 году о том, что «будущее Hisense — это зарубежные рынки». Компания Hisense, являющаяся одним из официальных спонсоров Чемпионата мира по футболу ФИФА 2022 года, добилась беспрецедентного роста узнаваемости своего бренда. Кроме того, благодаря своей постоянной спонсорской поддержке УЕФА, футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и Объединенной футбольной лиги компания Hisense также стала более знакомой потребителям по всему миру, что вывело процесс глобализации Hisense на новый уровень.

На пресс-конференции Hisense CES 2023 Дэвид Голд напомнил о колоссальном росте компании Hisense на мировом рынке благодаря инвестициям в производство, исследования и разработки, стратегическим приобретениям, новым партнерствам и высокопроизводительной продукции. В ближайшие годы компания Hisense будет стремиться к дальнейшему прогрессу с целью развития последних достижений в сферах, связанных с бытовой электроникой, дисплеями, бытовой техникой, коммерческими приложениями и пр.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1977440/Image1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1977441/Image2.jpg

SOURCE Hisense