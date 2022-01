Hisense compromete-se a atingir a meta de redução de emissões de GEE: uma redução de 202,6% no ano de 2022 em relação aos níveis de 2021

Desenvolvimento de um novo modelo B2B alinhado com o desenvolvimento sustentável

Foco em "orientado para as pessoas, orientado para a aplicação", desenvolvimento inteligente e capacitação sustentável têm sido a tendência geral. A Hisense dedica-se ao desenvolvimento e à produção de tecnologia de ponta, tem expandido com sucesso sua pegada no setor B2B, focando em soluções inteligentes da Cidade Inteligente, display médico, etc.

As soluções inteligentes da Cidade Inteligente da Hisense utilizam o cérebro de nuvem dupla "city cloud brain+Hisense cloud brain" como núcleo para executar a construção de uma cidade inteligente. Ela esforça-se para reduzir as emissões de CO2 por meio da redução da congestão do tráfego. Este esforço tem sido o primeiro passo no desenvolvimento e aplicação de tecnologias de cidades inteligentes. Até o momento, as soluções inteligentes da Cidade Inteligente da Hisense têm sido utilizadas com sucesso em 169 cidades. A Hisense insiste em expandir seu desenvolvimento B2B e alcançar seu desenho de estratégia de globalização.

Adoção de ações em B2C para promover economia de energia e redução de emissões

O avanço da tecnologia resulta na obtenção de uma elevada qualidade em produtos e desenvolvimento tecnológico. Os eletrodomésticos Hisense insistem em uma atenção contínua de "design ecológico, compras ecológicas, fabricação ecológica, logística ecológica, reciclagem ecológica", o que ajuda a acelerar a transformação ecológica do setor de eletrodomésticos.

No ano de 2022, a Hisense continuará implementando "Iniciativas verdes, criação de perspectivas", incluindo o uso substancial de materiais ecológicos, o uso de energia solar como alternativa à energia tradicional alimentada com carvão altamente poluente, a simplificação do processo de fabricação de produção através de tecnologia de injeção de ciclo térmico rápido, a agregação do mercado de produtos plásticos de uso único para aumentar a eficiência de utilização das peças do refrigerador, etc.

A tecnologia verde para o desenvolvimento sustentável é o passo mais importante no caminho da Hisense em direção à promoção do desenvolvimento social e econômico. A Hisense compromete-se a expandir a sustentabilidade e criar um futuro mais verde e sustentável. A Hisense acredita que os esforços em desenvolvimento sustentável trarão prosperidade para as famílias e as sociedades.

