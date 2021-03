Hisense donne aux femmes les moyens de relever des défis

Parmi les valeurs que prône Hisense, il y a le respect, le dévouement, l'innovation et l'efficacité. Et le respect est en haut de la liste. Défendant l'égalité des sexes, l'entreprise offre des possibilités d'emploi équitables aux femmes dans le monde entier. La proportion de femmes travaillant chez Hisense à l'échelle mondiale est d'environ 40 %, soit un taux supérieur à la moyenne mondiale de 38,89 % (selon la Banque mondiale).

Hisense encourage un plus grand nombre de femmes à faire carrière, à combattre les préjugés et à occuper des postes élevés. En 2018, 80 % des chefs d'équipe de la chaîne de production télévisuelle travaillant à l'usine Hisense d'Atlantis étaient des femmes. De plus, une grande partie des postes administratifs de l'usine étaient aussi occupés par des femmes. La minutie et la patience des femmes sont deux forces qui contribuent grandement à la croissance d'Hisense.

Le leadership au féminin chez Hisense

Partout dans le monde, Hisense emploie de nombreuses femmes brillantes à des postes de cadre, qui ont su relever des défis et dirigé leurs équipes pour qu'elles surmontent les obstacles liés à la pandémie.

Pendant le confinement en Australie, Mme Tania Garonzi, vice-présidente d'Hisense Australia, a su faire passer et diriger toute son équipe en télétravail tout en enregistrant des résultats de vente impressionnants. En 2020, son équipe a réalisé 510 000 ventes de télévisions, soit une augmentation de 15 % par rapport à l'année précédente, qui a permis à la marque de se hisser au deuxième rang du marché australien. Son équipe a aussi enregistré 325 000 ventes de réfrigérateurs, soit une augmentation remarquable de 28 % par rapport à l'année précédente.

Par ailleurs, Mme Garonzi se soucie du bien-être des membres de son équipe et de l'équilibre entre travail et vie personnelle dans la nouvelle normalité. Elle les encourage et les aide à relever des défis avec souplesse. « Si notre équipe a pu enregistrer de tels résultats, c'est en grande partie parce que chacun a su s'adapter à de nouveaux modes de travail et rester positif dans l'adversité », a déclaré Mme Garonzi.

Soutenir les femmes dans le sport

Hisense se soucie aussi des femmes sur les terrains de sport. Partenaire mondial officiel du Championnat d'Europe de football féminin en 2017 et en 2022, Hisense entend encourager les sports professionnels féminins et inspirer les athlètes féminines à poursuivre leurs rêves en nouant des partenariats avec des championnats féminins. Hisense contribue également dans le domaine de l'e-sport, notamment par l'intermédiaire d'une plateforme permettant aux joueuses de réaliser leurs rêves dans le respect de leurs valeurs.

En tant qu'entreprise technologique mondiale, Hisense est déterminée à inspirer les femmes et à leur donner les moyens de réussir. En cette période difficile de pandémie, Hisense continuera d'épauler les femmes du monde entier pour qu'elles puissent surmonter les inégalités actuelles, relever les défis avec audace et devenir une meilleure version d'elles-mêmes à des postes et dans des secteurs variés.

