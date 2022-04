Hisense entra nas casas dos jogadores do Paris Saint-Germain apresentando seu segundo ano de parceria com o clube

Hoje, a Hisense lançou seu segundo comercial colaborativo com o Paris Saint-Germain. Ángel Di María e Presnel Kimpembe estão de volta nesse comercial, enquanto Leo Messi, Marquinhos e Idrissa Gueye se uniram a eles para seu primeiro comercial da Hisense. O anúncio mostra diversos eletrodomésticos da Hisense em um ambiente residencial confortável e destaca a tecnologia superior dos produtos da Hisense pelas lentes do cotidiano de um jogador de futebol. A parceria contínua e o alto nível de engajamento de cada jogador refletem o apoio e o reconhecimento do Paris Saint-Germain à Hisense e significam que a marca Hisense é amplamente apreciada e apoiada em todo o mundo.

Hisense se torna a "parceira perfeita" por meio de tecnologia de ponta e produtos de alta qualidade

O tema desse comercial é a "parceira perfeita", indicando a excelente parceria entre a Hisense e o Paris Saint-Germain ao longo desses anos; também significa que a Hisense espera se tornar uma parceira perfeita na vida dos torcedores de futebol e dos consumidores graças a seus produtos e tecnologias excepcionais. O comercial apresenta cinco craques do Paris Saint-Germain morando no mesmo edifício e captura as interações das estrelas em sua vida diária enquanto utilizam produtos Hisense.

Ao longo dos anos, a Hisense continua a aprofundar as tecnologias de telas por meio da inovação tecnológica para oferecer qualidade de TV perfeita aos consumidores. Nesse comercial, os jogadores usaram a TV Hisense e experimentaram a tecnologia de Modo Esportivo, um recurso excepcional que aprimora a fluidez dos esportes enquanto se assistem a partidas aceleradas, o que lhes permitiu uma experiência de visualização de jogos fantástica e imersiva.

De forma consistente, a Hisense pretende oferecer uma experiência de visualização de jogos mais imersiva e realista aos amantes de futebol e consumidores, por meio de tecnologias de ponta e qualidade de TV perfeita. Com excelentes tecnologias e qualidade, as TVs Hisense de nível médio e alto (A7/U6/U7/U8) são altamente apreciadas por muitos meios de comunicação e consumidores. Assim, em 2021, o faturamento global proveniente das vendas de TVs de nível médio e alto cresceu mais de 99% em relação ao ano anterior, o que reflete plenamente a reputação e o reconhecimento excepcionais das TVs da Hisense em todo o mundo.

Além disso, como parceira de longo prazo do Paris Saint-Germain, a Hisense ganhou o suporte dos consumidores globais por meio de seu forte apoio a eventos esportivos e produtos com tecnologia de ponta, tanto em termos de reputação dos produtos quanto da marca. Após seu patrocínio ao Paris Saint-Germain e a vários eventos esportivos internacionais em 2021, a Hisense aumentou em 43% o faturamento proveniente das vendas internacionais, e o reconhecimento da marca no exterior subiu cinco pps.

No futuro, a Hisense continuará a aprofundar o marketing esportivo e a formar relacionamentos mais fortes com os consumidores; também oferecerá tecnologias e produtos excepcionais para se tornar uma marca conhecida e confiável no mundo todo.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=tzdYDct4oWk

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1797279/Hisense_x_Paris_Saint_Germain_Players.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1797280/Hisense_x_Paris_Saint_Germain_Players.jpg

FONTE Hisense

