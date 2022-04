Hisense entre chez les joueurs du Paris Saint-Germain et entame sa deuxième année de partenariat avec le Club

En 2021 Hisense avait publié une publicité impressionnante mettant en vedette des stars du football comme Neymar Jr, Keylor Navas, Ángel Di María, Ander Herrera et Presnel Kimpembe pour mettre en avant la qualité exceptionnel d'Hisense. La première publicité avait reçu beaucoup d'attention et avait été saluée à la fois en ligne et hors ligne.

Hisense sort aujourd'hui sa deuxième publicité collaborative avec le Paris Saint-Germain. Ángel Di María et Presnel Kimpembe participent à nouveau à la publicité tandis que Leo Messi, Marquinhos et Idrissa Gueye font leur entrée pour leur première publicité Hisense. La publicité présente une variété d'appareils électroménagers Hisense dans un environnement détendu et met en évidence la technologie de supériorité des produits Hisense à travers la vie quotidienne d'un footballeur. Le partenariat continu et le haut niveau d'engagement de chaque joueur reflètent le soutien et la reconnaissance du Paris Saint-Germain envers Hisense et prouvent que la marque Hisense est largement appréciée et soutenue dans le monde entier.

Hisense devient le « partenaire parfait » grâce à une technologie exquise et des produits de haute qualité

Le thème de cette publicité est « partenaire parfait », faisant référence à l'excellent partenariat entre Hisense et le Paris Saint-Germain tout au long de ces années, mais aussi à l'ambition d'Hisense de devenir un partenaire parfait dans la vie des fans de football et des consommateurs grâce à ses superbes produits et technologies. La publicité présente cinq stars du Paris Saint-Germain vivant dans le même immeuble, et montre les interactions des stars dans leur vie quotidienne tout en utilisant des produits Hisense.

Au fil des ans, Hisense a continué à approfondir la technologie d'affichage grâce à l'innovation technologique pour offrir une qualité de télévision parfaite aux consommateurs. Dans cette publicité, les joueurs utilisent l'Hisense TV et expérimentent la technologie Sports Mode, une fonctionnalité exceptionnelle qui améliore la fluidité des sports tout en regardant des matchs à un rythme rapide, ce qui permet une expérience de jeu ultime et immersive.

Hisense vise constamment à offrir une expérience de jeu plus immersive et réaliste aux fans de football et aux consommateurs grâce à une technologie exquise et une qualité de télévision parfaite bénéficiant d'une excellente technologie et de qualité. Les TV Hisense intermédiaires/haut de gamme (A7/U6/U7/U8) sont très appréciées par de nombreux médias et consommateurs. Ainsi, en 2021, le chiffre d'affaires à l'échelle mondiale des téléviseurs intermédiaires/haut de gamme ayant augmenté de 99 % sur 12 mois reflète pleinement la haute réputation et la reconnaissance des téléviseurs Hisense dans le monde.

En tant que partenaire de longue date du Paris Saint-Germain, Hisense a gagné le soutien des consommateurs du monde entier grâce à sa forte adhésion aux événements sportifs et aux produits technologiques de qualité, tant en termes de produits que de réputation de marque. Après son parrainage avec le Paris Saint-Germain et plusieurs événements sportifs internationaux en 2021, Hisense a augmenté ses ventes à l'étranger de 43 %, et la notoriété de sa marque à l'étranger de 5 points.

À l'avenir, Hisense continuera de développer le marketing sportif et de renforcer les liens avec les consommateurs, mais également de fournir une technologie et des produits exceptionnels pour devenir une marque reconnue et digne de confiance à l'échelle mondiale.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=tzdYDct4oWk

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1796399/Hisense_x_Paris_Saint_Germain_Players.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1796400/Hisense_x_Paris_Saint_Germain_Players.jpg

SOURCE Hisense