Hisense erhält als weltweit erste TV-Marke die TÜV Rheinland eingebaute Datenschutzzertifizierung auf Basis der ETSI EN 303 645

QINGDAO, China, 3. Juli 2021 /PRNewswire/ -- TÜV Rheinland Großchina (TÜV Rheinland) hat am 25. Juni 2021 die ETSI EN 303 645 (IoT) Produkt-Cybersicherheits- und Datenschutz-Standardzertifizierung für den Plattform-Smart-TV VIDAA 72671 von Hisense Visual Technology Co., Ltd erteilt. Hisense wurde als erste TV-Marke der Welt mit dem Zertifikat ausgezeichnet. Dr. Chen Weikang, Vizepräsident des Geschäftsbereichs Industrielle Dienstleistungen & Cybersicherheit bei TÜV Rheinland Großchina und leitender Ingenieur; Zhao Bin, Geschäftsführer von TÜV Rheinland Großchina Industrielle Dienstleistungen & Cybersicherheit; Yu Zhitao, Hisense Group Holdings Co., Ltd. Vizepräsident und Liu Yong, stellvertretender Vizepräsident von Hisense International und andere Mitglieder nahmen an der Unterzeichnungszeremonie der strategischen Kooperationsvereinbarung teil.