Hisense et la FIFA lancent un programme environnemental pour les enfants sud-africains

QINGDAO, Chine, 2 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Hisense a uni ses forces à celles de la FIFA, dans le cadre de son programme Football for Schools pour sensibiliser davantage les enfants d'Afrique du Sud à l'environnement.

Football for Schools, un programme mondial qui vise à rendre le football plus accessible et plus amusant pour les enfants en l'intégrant dans l'éducation, a été lancé en Afrique du Sud le 24 août lors d'un événement à Johannesburg.

Ces dernières années, le changement climatique a touché l'Afrique du Sud, ce qui a affecté la vie des gens et a entraîné la perte de nombreux terrains de football végétalisés. En réponse, la FIFA a collaboré avec Hisense pour le lancement en Afrique du Sud, dans l'espoir d'apporter la joie du football aux enfants tout en contribuant à la construction d'un avenir plus écologique et respectueux de l'environnement pour la prochaine génération.

Hisense a organisé un atelier éducatif qui comprenait une session interactive avec des enfants, des entraîneurs et des ambassadeurs de la FIFA. Cette session personnalisée a permis aux enfants d'acquérir des connaissances et de bénéficier de conseils en matière de respect de l'environnement par le biais de jeux captivants. Lors d'une session de questions-réponses amusante, Hisense a donné des conseils pour la préservation des terrains qui disparaissent afin de sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement et de les inciter à préserver davantage de terrains végétalisés. L'événement s'est terminé avec la création par les participants, dont des enfants et la légende de la FIFA Yaya Touré, de la peinture environnementale « My Dream Pitch ».

Hisense a également fait don d'appareils de haute technologie pour offrir une expérience éducative plus agréable, comme la tablette oculaire Hisense, un téléviseur laser 100 pouces Hisense et des tableaux numériques interactifs.

La légende de la FIFA, Portia Modise, était présente pour soutenir le projet Football for Schools.

« La sensibilisation, en particulier chez les enfants, est essentielle pour lutter contre les changements climatiques et les problèmes environnementaux à l'avenir », a déclaré Fatimata Sidibe, directrice de Football for Schools. « Le football est un moyen idéal de le faire, et cette initiative en Afrique du Sud, qui associe plaisir et éducation, illustre clairement la façon dont le football peut jouer un rôle dans l'amélioration de la société et l'autonomisation des enfants. »

« Chez Hisense, nous nous engageons à créer un environnement de vie plus durable et meilleur pour tous grâce à nos initiatives et à notre technologie », a indiqué Wei Liu, directeur général de Hisense Afrique du Sud et vice-président de Hisense Moyen-Orient et Afrique. « Grâce à cette collaboration avec la FIFA et Hisense, nous avons réussi à sensibiliser la population mondiale à l'environnement et à souligner l'impact des changements climatiques sur la vie quotidienne grâce à des activités amusantes qui mobilisent les enfants et créent un avenir plus respectueux de l'environnement. »

Au fil des ans, Hisense a mis l'accent sur les concepts de développement durable ESG pour bâtir un monde meilleur. Grâce à cette coopération avec la FIFA, Hisense a encore amélioré le bien-être des enfants et le développement durable de la société.

Football for Schools (F4S), lancé en 2019, est un programme ambitieux qui vise à contribuer à l'éducation, au développement et à l'autonomisation des enfants dans le monde entier. Il ambitionne de rendre le football plus accessible aux garçons et aux filles du monde entier en intégrant des activités footballistiques dans le système éducatif en partenariat avec les autorités compétentes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1887974/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1887975/image_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1887976/image_3.jpg

SOURCE Hisense