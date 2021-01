Hisense et son partenaire le Paris Saint-Germain présentent leur nouvelle campagne placée sous le signe de l'audace

PARIS, 22 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Hisense, l'une des plus grandes marques mondiales d'électronique grand public et d'électroménagers, lance aujourd'hui sa nouvelle campagne en ligne et en boutique « Live Bold » aux côtés de son partenaire le Paris Saint-Germain.

C'est sous une apparence inhabituelle que les joueurs du Paris Saint-Germain Neymar Jr, Keylor Navas, Ángel Di María, Ander Herrera et Presnel Kimpembe, apparaissent dans le dernier film Hisense, surprenant quelques clients dans une boutique de la marque. Miniaturisés, c'est ainsi que les joueurs permettent aux consommateurs d'être guidés dans leur achat de téléviseurs et d'appareils électroménager Hisense, un choix intelligent et audacieux.

La campagne "Live Bold" célèbre la qualité sans compromis d'Hisense et l'accent mis sur les détails lors de la conception des produits de la marque. La campagne voit certains des meilleurs joueurs du club présenter les fonctionnalités et détails des produits Hisense, des détails qui font la différence au quotidien.

Pour visionner le film : https://www.youtube.com/watch?v=nGg6dZ_66QA

Pour télécharger les contenus : https://csm.box.com/s/hh51qive0ralkwpovlw0q4am96ke7ryt

Candy Pang, Global General Marketing Manager de Hisense International, déclare : « Nous sommes ravis de lancer cette nouvelle campagne audacieuse avec notre partenaire le Paris Saint-Germain. En présentant quelque chose de vraiment unique, comme de miniaturiser les joueurs, nous avons permis aux produits d'être les héros du film et aux joueurs de présenter nos fonctionnalités et technologies plus en détail. Nous souhaitons que le public examine dans le détail nos produits, en discerne leurs mérites et réalise qu'il s'agit du choix le plus intelligent à faire lorsque qu'il aura besoin de nouveaux téléviseurs ou d'appareils électroménagers. »

Le film dévoile en tout premier Neymar Jr en train de surprendre un groupe de clients en leur montrant le téléviseur Hisense ULED 4K U7. Alors qu'à l'écran les joueurs célèbrent un but, le joueur brésilien miniaturisé leurs présente le Mode Sports, le système d'amélioration de l'image et du son spécialement conçu pour regarder le sport et intégré dans l'interface VIDAA. La technologie Quantum Dot Color et Dolby Vision du U7, associée à la technologie Dolby Atmos, HDR10 +, garantit que chaque instant du match soit capturé comme si le spectateur était présent en direct.

Ensuite, Angel Di María est aperçu assis à l'intérieur du réfrigérateur Hisense PureFlat. Le milieu de terrain encourage le client à se joindre à lui et à partager un verre de jus de fruit. Il lui signale alors la présence du distributeur d'eau et de glaçons via le panneau tactile sur la porte design du réfrigérateur pour remplir son verre de glace.

Surprenant un jeune garçon jouant avec les boutons du lave-linge Hisense PureStream, Presnel Kimpembe lui indique de regarder à l'intérieur du tambour, où il a laissé pour lui un maillot du Paris Saint-Germain. La fonction vapeur de la machine à laver PureStream d'Hisense nettoie en profondeur les textiles et réduit les allergènes en laissant un textile doux et sans électricité statique.

Keylor Navas et Ander Herrera sont ensuite surpris par une cliente en train d'utiliser le tout dernier le four Hisense pour cuire de délicieux cookies. Le four d'une capacité de 73L présente une cuisson 100% vapeur et sa conception arrondie permet à l'air chaud de circuler librement et uniformément.

Après une journée bien remplie en boutique et une fois les portes verrouillées, les joueurs se rassemblent autour de la TV Laser Hisense pour visionner l'un de leurs matchs. L'écran de 100 pouces présente une résolution 4K Ultra HD combinée à l'audio Dolby Atmos offrant aux joueurs une expérience cinéma incomparable.

Le film sort sur les réseaux sociaux Hisense (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram) en ce début d'année 2021 passionnant pour le Paris Saint-Germain sous la direction du coach Mauricio Pochettino, avant les prochains matchs en Ligue 1 face à Montpellier et Marseille et le match européen très attendu du club contre le FC Barcelone en février.

Marc Armstrong, Chief Partnership Officer du Paris Saint-Germain a déclaré: « Les joueurs se sont pris au jeu et ont apprécié devenir des versions miniatures d'eux-mêmes pour une journée. C'est intéressant de voir un partenaire comme Hisense utiliser les joueurs de manière innovante pour présenter les produits et détails de la marque. Nous sommes impatients de voir la campagne déployée par Hisense dans le monde entier. »

Le partenariat entre Hisense et le Paris Saint-Germain a été lancé en août 2020. La marque et la gamme de produits Hisense sont présentées à un large public dans le stade du Parc des Princes et dans le monde entier, via des contenus digitaux et social media. Le partenariat voit également Hisense fournir une large gamme de produits innovants au club pour répondre à ses besoins dans ses différentes installations, y compris son nouveau centre de formation.

Pour avoir une chance de gagner un produit Hisense et un maillot du Paris Saint-Germain, visitez HisenseLiveBold.com

À propos de Hisense

L'entreprise Hisense a été fondée en 1969 à Qingdao, en Chine, et depuis cinq décennies, elle s'est engagée à développer des produits électroniques grand public innovants. Actuellement, Hisense est une marque de télévision de premier plan au niveau mondial et un leader du marché́ en Chine, en Afrique du Sud et en Australie, ainsi que l'un des plus grands fabricants d'appareils électroménagers, offrant une solution pour la maison complète et commune. L'entreprise a établi 54 entreprises et bureaux à l'étranger et opère 14 sites de production internationaux haut de gamme en Chine, en Europe, en Amérique centrale et en Afrique du Sud. Hisense possède également 18 centres de recherche et de développement dans le monde entier, dans le seul but de fournir des produits de première qualité et abordables qui améliorent la vie des consommateurs.

À propos du Paris Saint-Germain

Le club de football du Paris Saint-Germain a été créé en 1970. Plaçant la ville de Paris au cœur de son organisation, et guidé par la philosophie d'un club unique pour une ville unique, le Paris Saint-Germain s'est transformé́ pour s'affirmer comme l'une des plus grandes marques mondiales de sport et l'un des meilleurs clubs de football de la planète depuis son acquisition par QSI en 2011. Depuis, le club a remporté́ 18 trophées en sept ans seulement et avec 43 titres conquis depuis sa création, il possède le plus beau palmarès du football français. Le Paris Saint- Germain a attiré́ de nombreux grands noms, parmi lesquels Ronaldinho, Beckham et Ibrahimovic, et aujourd'hui Neymar Jr et Mbappé, qui figurent tous deux parmi les quatre meilleurs joueurs du monde. Le club ne cesse de gagner en popularité dans le monde entier. Il est désormais le club le plus suivi au monde, sa communauté sur les réseaux sociaux ayant bondi de zéro à plus de 90 millions de followers en l'espace de sept ans. Il a ouvert des bureaux dans le monde entier, à Doha, New York, Shanghaï et Singapour. Ce club avant-gardiste présent dans le football masculin, le football féminin, le handball et le judo a ajouté́ le esports à sa panoplie en 2016. Très attaché à renvoyer l'ascenseur à la communauté, le club a considérablement accru les moyens de sa Fondation, dans l'intention de développer des programmes efficients et de grande ampleur. Avec L'École Rouge et Bleu, l'un de ses nombreux programmes, le Paris Saint-Germain vient en aide aux jeunes défavorisés.

