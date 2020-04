Hisense F50 5G kommt mit UNISOC 5G-Chipsatz T7510 heraus

Das Hisense F50 5G ist mit einem 5010-mAh-Akku ausgestattet und unterstützt die Schnellladung mit 18 W. Außerdem verfügt es über eine 8 mm große Heatpipe der PC-Klasse zur Wärmeableitung.

Auf der Rückseite des Smartphones befindet sich eine Vierfachkamera, bestehend aus einem Ultra-Weitwinkelobjektiv mit 8 Megapixel (MP), einem Objektiv mit 2 MP Brennweite, einem 2-MP-Ultra-Makroobjektiv und einer 48-MP-Hauptkamera. Mit dem Hisense F50 5G lassen sich hochauflösende 4K-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde und Videostabilisierung aufnehmen, wodurch dynamische Videoaufnahmen klarer und stabiler werden.

Sein Preis liegt bei RMB 2199 (ca. USD 310) für das Modell mit 6 GB RAM und 128 GB ROM.

Informationen zu UNISOC

UNISOC ist ein führendes Fabless-Halbleiterunternehmen, das die Forschung und Entwicklung von Kern-Chipsätzen für mobile Kommunikationsgeräte und AIoT vorantreibt. Seine Produkte umfassen Chipsatz-Plattformen für Mobilgeräte mit Unterstützung für die Kommunikationsprotokolle 2G/3G/4G/5G sowie verschiedene Chipsatz-Lösungen für IoT, RFFE, Drahtlosvernetzung, TV usw. UNISOC beschäftigt um die 4.500 Mitarbeiter in 15 Zentren für Forschung und Entwicklung und 7 Kundendienstzentren rund um die Welt. Es ist zum drittgrößten Anbieter von Chipsätzen für Mobilgeräte nach Weltmarktanteilen, zum führenden 5G-Unternehmen weltweit und zu einem der größten Chipsatz-Anbieter in den Bereichen IoT und Konnektivitätsausrüstung in China aufgestiegen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.unisoc.com/.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1157183/UNISOC_T7510.jpg

