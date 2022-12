Hisense fait progresser le domaine de l'affichage laser avec la technologie DLP® de Texas Instruments

Depuis que Hisense est entrée dans le secteur des écrans laser il y a 15 ans, elle s'est consacrée à faire progresser l'industrie vers la technologie 4K, puis 8K. Au cours des dernières années, Hisense a recherché la meilleure source laser possible pour la télévision laser et a développé avec succès une technologie d'affichage laser avancée utilisant la technologie DLP de TI. Grâce à cette technologie, les téléviseurs laser de Hisense peuvent désormais offrir un affichage ultra-haute définition et une qualité audio supérieure à tous ses clients, avec moins d'énergie. En collaborant avec le fabricant de chipsets Texas Instruments, Hisense a développé des écrans laser sophistiqués, permettant aux musées, aux galeries d'art et même aux restaurants de proposer des expériences totalement immersives.

Hisense et TI s'engagent à faire progresser la technologie d'affichage

Depuis plus de 10 ans, Hisense et TI collaborent pour affiner la technologie d'affichage des téléviseurs, dans le but de fournir aux clients des téléviseurs laser de qualité supérieure et une expérience visuelle immersive. L'un des produits les plus marquants de cette collaboration est le premier téléviseur laser 4K de Hisense, qui est équipé de la puce DLP .66" de TI et a gagné une grande popularité auprès des clients dès sa sortie. Un autre téléviseur laser 4K, le Flagship L9, équipé de la puce TI DLP .47", a également dominé le marché avec son écran de 120 pouces. Cette année, Hisense a de nouveau choisi d'utiliser le nouveau chipset TI DLP .94" pour son premier téléviseur laser 8K. Le chipset TI DLP .94" permettra d'afficher plus de 33 millions de pixels, soit quatre fois plus de pixels qu'un téléviseur 4K, et apportera un nouveau niveau d'expérience cinématographique et télévisuelle sur grand écran dans les salons.

La solide collaboration entre TI et Hisense est un succès depuis de nombreuses années. À l'avenir, Hisense et TI continueront à travailler ensemble pour développer des produits plus avancés et contribuer à de nouvelles avancées pour l'ensemble de l'industrie des écrans laser.

