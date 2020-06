Hisense gibt bis Ende 2020 Millionen von Fans Zugang zu UEFA.tv

Die UEFA.tv-App ist ab heute auf Hisense- und Toshiba-Fernsehern in Europa über deren VIDAA-Smart-TV-Betriebssysteme verfügbar und wird in den kommenden Monaten auch außerhalb Europas bereitgestellt. Hisense beabsichtigt, die UEFA.tv-App bis zum Jahresende auf Millionen von Fernsehgeräten verfügbar zu machen.

Guy Laurent Epstein, Marketingdirektor der UEFA:

„Die Zusammenarbeit mit Hisense, einem offiziellen Sponsor der UEFA-Wettbewerbe für Fußballnationalmannschaften, mit dem Ziel, die UEFA.tv-App auf Hisense- und Toshiba-Smart-TVs verfügbar zu machen, ist eine erfolgreiche Kombination. Die UEFA ist begeistert, all unsere Fans auch weiterhin mit unglaublichen Videoinhalten aus unseren Wettbewerben zu versorgen und freut sich darauf, dieses neue Publikum auf der ersten Smart-TV-Plattform mit UEFA.tv zu unterhalten."

Guy Edri, VP of Business Development für die VIDAA-Plattform von Hisense:

„Ich freue mich sehr, dass Hisense als erster TV-Hersteller UEFA.tv auf seinen Geräten anbietet. Unsere Mission ist es, Fans auf Knopfdruck mit der allerbesten Sportunterhaltung – global ebenso wie lokal – zu versorgen. Besitzer intelligenter Hisense- und Toshiba-Fernseher auf der ganzen Welt haben ab jetzt Zugang zu tausenden Stunden großartiger Fußballspiele und Dokumentationen."

UEFA.tv. Always football. Always on.

Hisense-Fernsehzuschauer mit Zugriff auf die UEFA.tv-App können eine breite Palette von On-Demand-Videoinhalten genießen, darunter Spielwiederholungen, Höhepunkte, Magazinsendungen, Spieler-Features und mehr – und das aus allen Wettbewerben der UEFA.

Daneben können sie auf die besten Inhalte aus dem historischen Videoarchiv der UEFA in Form von klassischen Aufeinandertreffen, legendären Spielern und fesselnden Fußball-Storys zugreifen.

Im Juni und Juli feiert UEFA.tv einige der schönsten Momente der UEFA EURO mit Wiederholungen klassischer Partien, dem Feature „An diesem Tag", historischen EURO-Toren, kuratierten Playlists und mehr.

In Bezug auf Live-Inhalte können sich die Fans auf das Livestreaming von Begegnungen der Jugend-, Frauen- und Futsal-Wettbewerbe der UEFA ebenso freuen wie auf Live-Berichterstattung über Auslosungen wichtiger UEFA-Wettbewerbe. *

Zugriff

Mittels eines einfachen Registrierungsprozess können sich Hisense-Kunden kostenlos bei UEFA.tv anmelden, während sich bestehende Inhaber eines digitalen UEFA-Accounts einfach mit ihren üblichen Anmeldedaten einloggen.

*Die Verfügbarkeit von Live-Spielen in bestimmten Gebieten unterliegt geografischen Einschränkungen; Live-UEFA-Event- und Spielplan vorbehaltlich Bestätigung.

Informationen zu Hisense

Hisense wurde 1969 in Qingdao, China, gegründet und hat sich seit fünf Jahrzehnten der Entwicklung innovativer Unterhaltungselektronikprodukte verschrieben. Heute ist Hisense eine weltweit führende TV-Marke und ein Marktführer in China, Südafrika und Australien. Darüber hinaus gehört das Unternehmen zu den größten Herstellern Weißer und Brauner Ware mit einem Komplettangebot an Smart-Home-Lösungen unter einem Dach. Der Konzern hat 54 Unternehmen und Niederlassungen außerhalb Chinas aufgebaut und nutzt 14 internationale High-End-Produktionsstätten in China, Europa, Mittelamerika und Südafrika. Außerdem verfügt Hisense über 18 Forschungs- und Entwicklungszentren weltweit, deren alleiniges Ziel es ist, erstklassige und kostengünstige Produkte zu liefern, die das Leben der Verbraucher verbessern.

Informationen zu VIDAA

VIDAA ist ein Linux-basiertes, offenes Smart-TV-Betriebssystem, welches aktuell für Hisense-Fernsehgeräte verwendet wird. Das 2014 gegründete Unternehmen hat sich – in nur sechs Jahren – zu einem starken globalen Player im Bereich der Smart-TV-Plattformen entwickelt. Im Jahr 2020 führt VIDAA eine völlig neue und überarbeitete Benutzeroberfläche mit dem Namen 4.0 ein, die die Benutzer selbst sowie ihre persönliche Art, Inhalte zu konsumieren, in den Mittelpunkt des Designs stellt. VIDAA wird auf neuen Hisense-Fernsehern sowie auf von Hisense hergestellten Toshiba-Smart-TVs vorinstalliert.

Informationen zur UEFA

UEFA – die Union der europäischen Fußballverbände – ist der Dachverband des europäischen Fußballs. Sie ist ein Verband der Verbände, eine repräsentative Demokratie und die Dachorganisation von 55 Nationalverbänden aus ganz Europa.

Die UEFA kümmert sich um alle Facetten des europäischen Fußballs und fördert den Fußball im Geiste des Friedens, der Verständigung und des Fairplays, ohne Diskriminierung aufgrund der politischen Haltung, des Geschlechts, der Religion, der Rasse oder aus anderen Gründen. Sie schützt die Grundwerte des europäischen Fußballs, wirbt für ethische Standards und Good Governance im europäischen Fußball und schützt sie, unterhält Beziehungen zu allen Interessengruppen und unterstützt ihre Mitgliedsverbände für das Wohlergehen des gesamten europäischen Fußballs.

