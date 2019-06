Hisense glänzt als offizieller Sponsor der Endrunde der UEFA Nations League

QINGDAO, China, 3. Juni 2019 /PRNewswire/ -- Am 5. Juni 2019 beginnt die Endrunde der UEFA Nations League in Portugal. Als offizieller Sponsor gibt Hisense, ein führender Fernseh- und Gerätehersteller, bekannt, dass der portugiesische Profi-Fußballstar Bernardo Silva und die Fußballlegende Deco zur Teilnahme an der Kampagne "Skills Brought to Life" eingeladen werden. Als wirklich globale Marke hat Hisense eine einzigartige Gelegenheit geschaffen, während des Turniers mit Fans auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten.