Hisense и ФИФА запускают экологическую программу для южноафриканских детей

ЦИНДАО (Китай), 1 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense совместно с ФИФА в рамках своей программы «Футбол для школ» работает над повышением осведомленности об окружающей среде детей в Южной Африке.

24 августа в Южной Африке на мероприятии в Йоханнесбурге была запущена глобальная программа «Футбол для школ», направленная на то, чтобы сделать футбол более доступным и увлекательным для детей путем включения футбола в школьную программу.

В последние годы изменение климата отразилось на Южной Африке, что повлияло на жизни людей и привело к гибели многих зеленых футбольных полей. В связи с этим ФИФА вместе с компанией Hisense запустили свою программу в Южной Африке, надеясь принести радость игры в футбол детям и помогая построить более зеленое и экологичное будущее для следующего поколения.

Компания Hisense организовала образовательный семинар, в рамках которого была проведена интерактивная сессия с участием детей, тренеров и послов ФИФА. Специально разработанная сессия позволила детям получить практические знания и рекомендации по экологии в игровой форме. В ходе увлекательной сессии вопросов и ответов компания Hisense поделилась советами по спасению исчезающих площадок, чтобы повысить осведомленность детей об охране окружающей среды и вдохновить их на спасение большего количества зеленых полей. В конце мероприятия его участники, включая детей и легендарного футболиста ФИФА Яя Туре (Yaya Touré), нарисовали посвященную экологии картину «Футбольное поле моей мечты».

Кроме того, компания Hisense подарила высокотехнологичные устройства, призванные сделать учебный процесс более увлекательным, включая удобный для глаз планшетный ПК Hisense, 100-дюймовый лазерный телевизор Hisense и интерактивные цифровые доски.

В программе «Футбол для школ» приняла участие легендарная футболистка ФИФА Порша Модисе (Portia Modise).

«Повышение осведомленности, особенно среди детей, является ключом к решению будущих проблем, связанных с изменением климата и окружающей средой, — заявила директор программы «Футбол для школ» Фатимата Сидибе (Fatimata Sidibe). — Футбол является идеальным способом для этого, и эта инициатива в Южной Африке, сочетающая удовольствие с образованием, является наглядным примером того, как футбол может играть роль в улучшении общества и расширении прав и возможностей детей».

«Компания Hisense придерживается концепции создания более устойчивой и лучшей среды жизни для всех с помощью наших инициатив и технологий, — заявил генеральный директор подразделения Hisense в Южной Африке и вице-президент подразделения Hisense в регионе Ближнего Востока и Африки Вэй Лю (Wei Liu). — Благодаря этому сотрудничеству с ФИФА мы успешно повысили уровень глобальной экологической осведомленности и подчеркнули влияние изменения климата на повседневную жизнь благодаря увлекательным мероприятиям, объединяющим детей и создающим более экологичное будущее».

На протяжении многих лет компания Hisense уделяет большое внимание концепциям устойчивого развития ESG для построения лучшего мира. Благодаря этому сотрудничеству с ФИФА компания Hisense способствует дальнейшему улучшению жизни детей и устойчивому развитию общества.

«Футбол для школ» (F4S) — запущенная в 2019 году амбициозная программа, направленная на содействие образованию, развитию и расширению прав и возможностей детей по всему миру. Цель проекта состоит в том, чтобы сделать футбол более доступным для мальчиков и девочек во всем мире, включив футбольные мероприятия в систему образования в партнерстве с соответствующими властями.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1887974/image_1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1887975/image_2.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1887976/image_3.jpg

SOURCE Hisense