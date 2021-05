Hisense lança a campanha #UpgradeYourHome para a UEFA EURO 2020 com Dwyane Wade como embaixador da campanha e outras lendas do futebol

A #UpgradeYourHome será ativada em 6 de maio, e o consumidor será convidado a comprar um produto Hisense antes de 11 de julho, e inscrever-se no site global.hisense.com para uma participação válida na competição. Os participantes podem participar do sorteio para ganhar 10.000 euros. Para vincular-se ao tema "Renovação", a campanha oferece aos consumidores uma oportunidade de renovarem seus eletrodomésticos a fim de se prepararem para a temporada de verão, e cria uma conexão exclusiva entre o público do torneio de uma maneira cativante.

Juntamente com a campanha #UpgradeYourHome, a Hisense apresenta novos produtos para preparar os fãs de esportes para a UEFA EURO 2020.

U7QF

Uma TV ULED com Quantum Dot Colour oferece mais de um bilhão de tons de cores. A tecnologia Full Array Local Dimming da Hisense utiliza zonas de atenuação controladas de forma independente para maior precisão. Com a função Modo Esportivo, o U7QF cria um cenário esportivo verdadeiramente vibrante e nítido, cheio de cores vivas e camadas ricas. Ela traz a autêntica experiência cinematográfica para casa com suporte HDR10+ e Dolby Vision™, além do som imersivo de Dolby Atmos®.

U8GQ

Níveis surpreendentes de pureza das cores são revelados com a U8GQ. Esta TV Quantum Dot HDR ULED aproxima os usuários de uma realidade com mais de 1 bilhão de cores reais, enquanto o Ultra HD Premium oferece uma clareza 4K excepcional. Mais de 90 zonas de atenuação controladas de forma independente alcançam detalhes precisos mesmo na cena mais escura. Um sistema de otimização de imagens de IA ajusta automaticamente a qualidade da imagem para obter a melhor experiência de visualização de acordo com o cenário identificado. A TV leva a experiência cinematográfica real para casa com o suporte de IMAX Enhanced, HDR10+ e Dolby Vision IQ™ support e som imersivo Dolby Atmos® com Surround multicanal.

PureFlat

A série PureFlat da Hisense é avançada em termos de design e do dosador de gelo e água Com o dosador integrado de gelo e água, os usuários têm um fornecimento permanente de água gelada e uma máquina de gelo triturado ou em cubos. O espaço interno é enorme e adaptável com soluções de acondicionamento inovadoras, como a porta conversível que pode se transformar em uma geladeira ou em um freezer com uma ampla faixa de temperatura.

Para mais informações sobre a campanha, acesse global.hisense.com.

